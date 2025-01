Συνεχίζει να αυξάνεται απολογισμός των θυμάτων εξαιτίας ισχυρού σεισμού που έπληξε κυρίως την κομητεία Ντινγκρί στην περιφέρεια του Θιβέτ, στη νοτιοδυτική Κίνα, στα Ιμαλάια.

Τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 130 τραυματίστηκαν, μεταδίδει το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, προσθέτοντας ότι ο σεισμός έγινε αισθητός στο Νεπάλ, το Μπουτάν και τη Βόρεια Ινδία.

Όλα τα θύματα ήταν από την πλευρά του Θιβέτ. Δεν υπήρχαν αναφορές για θανάτους αλλού, διευκρινίζει το Reuters.

#BreakingNews Locals are in tears following a heavy earthquake in Dingri, Tibet. pic.twitter.com/5hifCDeHUq — Palden Gyal (@Gyal_1959) January 7, 2025

Ο σεισμός είχε μέγεθος 6,8 βαθμών και έπληξε το καντόνι του Ντινγκρί, κοντά στα σύνορα του Νεπάλ, περί τις 09:05 (τοπική ώρα· 03:05 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τη CENC, δημόσια σεισμολογική υπηρεσία της Κίνας.

«Δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στο καντόνι του Ντινγκρί και στα περίχωρά του και πολλά κτίρια κατέρρευσαν κοντά στο επίκεντρο», ανέφερε η δημόσια τηλεόραση CCTV.

A magnitude 6.8 earthquake rocked the northern foothills of the Himalayas near one of Tibet’s holiest cities, killing at least 53 people and shaking buildings in neighboring Nepal, Bhutan and India https://t.co/adrOC4fXx8 pic.twitter.com/DuNbWlbO82 — Reuters (@Reuters) January 7, 2025

Από το Θιβέτ στο Νεπάλ

Από την πλευρά του το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) έκανε λόγο για σεισμό 7,1 βαθμών. Η δόνηση έγινε αισθητή ως την Κατμαντού, την πρωτεύουσα του Νεπάλ, περίπου 400 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή.

Το επίκεντρο του σεισμού της Τρίτης ήταν περίπου 80 χιλιόμετρα βόρεια του όρους Έβερεστ, του υψηλότερου βουνού του κόσμου και δημοφιλούς προορισμού για ορειβάτες και πεζοπόρους. Η Εθνική Αρχή Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών του Νεπάλ (NDRRMA) δήλωσε ότι οι δονήσεις έγιναν αισθητές σε επτά ορεινές περιοχές που συνορεύουν με το Θιβέτ.

«Μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει καμία πληροφορία για απώλεια ζωής και περιουσίας», δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος της NDRRMA, Dizan Bhattarai. «Έχουμε κινητοποιήσει την αστυνομία, τις δυνάμεις ασφαλείας και τις τοπικές αρχές για τη συλλογή πληροφοριών», δήλωσε.

Πολλά χωριά στη συνοριακή περιοχή του Νεπάλ, τα οποία είναι αραιοκατοικημένα, είναι απομακρυσμένα και μπορούν να προσεγγιστούν μόνο με τα πόδια.

དིང་རི་ལ་ས་ཡོམ་བྱུང་ནས་མི་༣༦རྐྱེན་འདས་སུ་སོང་བ།At least 35 people have been reported dead after a powerful earthquake in Tingri County of Shigatse City in Tibet. China’s central news confirmed 9 people dead, but on Weibo, several sources confirmed that 36 people have died #Tibet pic.twitter.com/YJYOzp6yDd — Tseringkyi ཚེ་རིང་སྐྱིད། (@Tibetankyi) January 7, 2025

«Το κρεβάτι κουνιόταν και νόμιζα ότι το παιδί μου μετακινούσε το κρεβάτι … Δεν έδωσα τόση σημασία, αλλά το κούνημα (ενός) παραθύρου με έκανε να καταλάβω ότι πρόκειται για σεισμό», δήλωσε η κάτοικος του Κατμαντού Meera Adhikarii. «Ακόμη τρέμω από το φόβο μου και είμαι σε κατάσταση σοκ».

Ένα άτομο τραυματίστηκε στο Κατμαντού όταν πήδηξε από την οροφή ενός σπιτιού αφού αισθάνθηκε τις ισχυρές δονήσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Νεπάλ Μπισουά Αντχικάρι. Ο άνδρας νοσηλευόταν στο νοσοκομείο.

Ο σεισμός ταρακούνησε επίσης το Τίμφου, την πρωτεύουσα του Μπουτάν, και το βόρειο ινδικό κρατίδιο Μπιχάρ που συνορεύει με το Νεπάλ.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ληφθεί αναφορές για ζημιές ή απώλειες σε περιουσίες, δήλωσαν αξιωματούχοι στην Ινδία και το Μπουτάν.

Θιβέτ: Κινητοποιήθηκαν πάνω από 1.500 πυροσβέστες και διασώστες

Ο αντίκτυπος του σεισμού έγινε αισθητός σε ολόκληρη την περιοχή Σιγκάτσε του Θιβέτ, όπου ζουν 800.000 άνθρωποι. Η περιοχή διοικείται από την πόλη Σιγκάτσε, την παραδοσιακή έδρα του Πάντσεν Λάμα, μιας από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του θιβετιανού βουδισμού.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι θα πρέπει να γίνουν όλες οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης για να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες, να επανεγκατασταθούν σωστά οι πληγέντες και να διασφαλιστεί ένας ασφαλής και ζεστός χειμώνας.

Περισσότεροι από 1.500 τοπικοί πυροσβέστες και διασώστες έχουν αποσταλεί στις πληγείσες περιοχές, ανέφερε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Περίπου 22.000 είδη, συμπεριλαμβανομένων βαμβακερών σκηνών, βαμβακερών παλτών, παπλωμάτων και πτυσσόμενων κρεβατιών, έχουν επίσης σταλεί στην περιοχή που επλήγη από τον σεισμό, ανέφερε.

Δεκάδες μετασεισμοί

Τα χωριά στο Ντινγκρί όπου το μέσο υψόμετρο είναι περίπου 4.000-5.000 μέτρα, ανέφεραν ισχυρές δονήσεις κατά τη διάρκεια του σεισμού, τον οποίο ακολούθησαν δεκάδες μετασεισμοί με μεγέθη έως και 4,4 Ρίχτερ.

Γκρεμισμένες προσόψεις καταστημάτων διακρίνονται σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει τα επακόλουθα στην πόλη Λάτσε, με συντρίμμια να ξεχύνονται στον δρόμο.

Το Reuters μπόρεσε να επιβεβαιώσει την τοποθεσία με βάση τα κοντινά κτίρια, τα παράθυρα, τη χάραξη του δρόμου και τις πινακίδες που ταιριάζουν με εικόνες δορυφόρου και street view.

Υπάρχουν τρεις κωμοπόλεις και 27 χωριά σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων από το επίκεντρο, με συνολικό πληθυσμό περίπου 6.900 κατοίκους, και περισσότερα από 1.000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, ανέφερε το Xinhua.

Αξιωματούχοι της τοπικής κυβέρνησης επικοινωνούσαν με τις κοντινές πόλεις για να μετρήσουν τις επιπτώσεις του σεισμού και να ελέγξουν για θύματα, ενώ η Κίνα έκλεισε την περιοχή του Έβερεστ για τους τουρίστες μετά τον σεισμό, πρόσθεσε.

Το ρήγμα

Η σημερινή δόνηση τοπροκλήθηκε από ένα ρήγμα σε αυτό που είναι γνωστό ως μπλοκ Λάσα σε μια περιοχή υπό συμπίεση από βορρά προς νότο και πίεση από δυτικά προς ανατολικά, μετέδωσε το CCTV, επικαλούμενο Κινέζους εμπειρογνώμονες.

Από το 1950, έχουν σημειωθεί 21 σεισμοί μεγέθους 6 ή μεγαλύτερου στο μπλοκ Λάσα, ο μεγαλύτερος εκ των οποίων ήταν ο σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών στο Μέινλινγκ το 2017, σύμφωνα με το CCTV.

Μια δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών σημειώθηκε κοντά στην πρωτεύουσα του Νεπάλ, το Κατμαντού, το 2015, σκοτώνοντας περίπου 9.000 ανθρώπους και τραυματίζοντας χιλιάδες στον χειρότερο σεισμό της χώρας. Μεταξύ των νεκρών ήταν τουλάχιστον 18 άνθρωποι που σκοτώθηκαν στον καταυλισμό βάσης του Έβερεστ όταν χτυπήθηκε από χιονοστιβάδα.