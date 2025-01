Ανείπωτο πόνο βιώνουν οι συγγενείς των ατόμων που έχασαν τη ζωή τους στη φονική επίθεση στη Νέα Ορλεάνη, όπου αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος που γιόρταζε την Πρωτοχρονιά.

Οι κοντινοί άνθρωποι των θυμάτων μιλάνε για το κενό που αφήνει πίσω η απώλειά τους και για την τελευταία επικοινωνία που είχαν μαζί τους, ζητώντας απαντήσεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό συμβάν.

Λίγες ώρες πριν το ρολόι χτυπήσει μεσάνυχτα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ο Jack Bech τηλεφώνησε στον μεγαλύτερο αδελφό του Martin.

Ο Jack, 22 ετών, βρισκόταν στο Ντάλας και επισκεπτόταν μέλη της οικογένειάς του, ενώ ο Martin, ένας 28χρονος πρώην απόφοιτος του Πρίνστον που ζούσε στη Νέα Υόρκη, βρισκόταν στη Νέα Ορλεάνη και ετοιμαζόταν να γιορτάσει το νέο έτος, αναφέρει δημοσίευμα του BBC.

«Απλά σκεφτήκαμε ότι θα ήταν ακόμα μία συζήτηση», δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης. «Εγώ του έδειχνα τι τρώγαμε και εκείνος μας έδειχνε επίσης τι έτρωγε».

«Έκλεισα το τηλέφωνο και αυτή ήταν η τελευταία φορά που μίλησα μαζί του», αναφέρει ο Jack.

Ο Martin ήταν μεταξύ των 14 ανθρώπων που σκοτώθηκαν όταν συνέβη η επίθεση στην οδό Μπούρμπον στη Νέα Ορλεάνη.

Ο Jack – ο οποίος θυμάται τον αδελφό του ως τον καλύτερο φίλο του – λέει ότι η οικογένειά του δεν πρόκειται να είναι ποτέ πια η ίδια.

Το μεγαλύτερο μέρος της οικογένειας βρίσκεται στην πόλη Λαφαγιέτ, περίπου 136 μίλια (218 χιλιόμετρα) μακριά από τη Νέα Ορλεάνη.

«Αυτό [η απώλεια] είναι κάτι που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Κάθε φορά που ξυπνάμε και κάθε φορά που πέφτουμε για ύπνο, θα είναι εκεί», πρόσθεσε. «Σε κάθε γιορτή, θα υπάρχει μια άδεια θέση στο τραπέζι».

Αλλά ο Jack είπε ότι ο αδελφός του «δεν θα ήθελε να θρηνήσουμε». Αντιθέτως, ανέκαθεν ενθάρρυνε την οικογένειά του να τον θυμάται ως «μαχητή».

The FBI said the suspect in the New Orleans New Year’s Day attack acted alone and that there was no link between the attack and the incident in Las Vegas on the same day https://t.co/gB6nlzlv4y pic.twitter.com/IqiVq3aKwy

— Reuters (@Reuters) January 3, 2025