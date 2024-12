Πέντε άμαχοι σκοτώθηκαν σε επιδρομές «τουρκικών drones» στη βορειοανατολική Συρία, ανέφερε σήμερα μια ΜΚΟ, την επομένη του θανάτου δύο Κούρδων δημοσιογράφων σε παρόμοιες συνθήκες.

Από την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου η Άγκυρα υποστηρίζει μια επίθεση από ένοπλες ομάδες κατά των κουρδικών δυνάμεων που ελέγχουν τμήμα της βόρειας Συρίας.

«Δύο πολίτες, μια γυναίκα και ένα μέλος ενός πολιτικού κόμματος, υπέκυψαν στα τραύματά τους, ανεβάζοντας σε πέντε τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν σήμερα από επιδρομές τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών» κοντά στην πόλη Ταλ Μπρακ, στην επαρχία Χασακέ, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (OSDH)

Δείτε ανάρτηση για τις επιθέσεις της Τουρκίας στη Συρία:

🚨 Turkish drones target civilian infrastructure: Attack on wheat storage facilities in Sirrin. Strike against people’s food supply represents clear war crime. #Syria #Breaking https://t.co/TI6wWShFyd

— Clashes Maps and Reports (@Clashesmap) December 21, 2024