Σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών σημειώθηκε κοντά στην πρωτεύουσα του Βανουάτου, Πορτ Βίλα, προκαλώντας κατολισθήσεις και ισοπεδώνοντας πολλά κτίρια, συμπεριλαμβανομένου ενός συγκροτήματος που στεγάζει πολλές δυτικές πρεσβείες.

Η ηλεκτροδότηση και τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας σε ολόκληρη τη χώρα έχουν διακοπεί και η πλήρης έκταση των ζημιών παραμένει ακόμη ασαφής, αλλά υπάρχουν αναφορές για νεκρούς.

Ο Dan McGarry, δημοσιογράφος που ζει στο Πορτ Βίλα, δήλωσε ότι είδε «αρκετούς ανθρώπους που ήταν εμφανώς, σοβαρά τραυματισμένοι» έξω από το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου.

Το Βανουάτου είναι συνηθισμένο σε σεισμούς, αλλά ο McGarry δήλωσε στο BBC ότι ο σεισμός, ο οποίος σημειώθηκε στις 12:47 τοπική ώρα έγινε αισθητός ως «ο μεγαλύτερος… εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια».

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης θα είναι απασχολημένες για καιρό. Έχουμε περιορισμένο εξοπλισμό και δυνατότητες εδώ στο Βανουάτου», δήλωσε ο McGarry, προσθέτοντας ότι η αστυνομία στο Κεντρικό Νοσοκομείο του Πόρτο Βίλα του είπε ότι ένα άτομο έχει πεθάνει και ότι αναμένει ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί.

Ο Μάικλ Τόμσον, διευθυντής μιας τουριστικής επιχείρησης, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι είχε δει πτώματα να κείτονται στους δρόμους.

«Υπάρχουν πολλά κτίρια που έχουν γκρεμιστεί σε όλη την πόλη. Υπάρχει μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης σε εξέλιξη για να απομακρυνθούν οι άνθρωποι που πιθανώς είναι εγκλωβισμένοι», δήλωσε ο Τόμσον.

«Νόμιζα ότι το ταβάνι [του σπιτιού μας] θα έπεφτε αμέσως», δήλωσε η σύζυγος του Τόμσον, Αμάντα, στο BBC.

«Έχουμε συχνά σεισμούς εδώ, αλλά όχι τέτοιους. Το σπίτι έχει τεράστιες ρωγμές σε όλο του το μήκος, οι συρόμενες γυάλινες πόρτες έχουν σπάσει».

Το Βανουάτου, ένα νησιωτικό σύμπλεγμα περίπου 80 νησιών στον Νότιο Ειρηνικό, βρίσκεται δυτικά των Φίτζι και χιλιάδες χιλιόμετρα ανατολικά της βόρειας Αυστραλίας.

Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, η βρετανική, η γαλλική και η πρεσβεία της Νέας Ζηλανδίας ήταν μεταξύ των κτιρίων που υπέστησαν ζημιές, με όλες να στεγάζονται στο ίδιο συγκρότημα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το κτίριο υπέστη «σημαντικές ζημιές» και θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας. Όλο το προσωπικό στο κτίριο είχε εκκενωθεί με ασφάλεια, πρόσθεσαν.

