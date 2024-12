Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε σήμερα 12 τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους σε αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε στη Συρία και είχαν στόχο «ηγετικά στελέχη, μαχητές και στρατόπεδα» της τζιχαντιστικής οργάνωσης.

Αυτά τα πλήγματα, που πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές που ελέγχονταν στο παρελθόν από το πρώην καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ, αποσκοπούν κυρίως στην αποτροπή της ανασυγκρότησης του Ισλαμικού Κράτους στην κεντρική Συρία, τόνισε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM).

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ για τις αμερικάνικες επιδρομές:

U.S. Central Command Conducts Airstrikes Against ISIS Operatives

Tampa, Fla. – U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted precision airstrikes targeting known ISIS camps and operatives in Syria, Dec. 16, killing 12 ISIS terrorists.

The strikes against the ISIS leaders,… pic.twitter.com/3gvjB56U3a

— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 16, 2024