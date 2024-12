Η ανακοίνωση του ονόματος του νέου πρωθυπουργού της Γαλλίας από τον Εμανουέλ Μακρόν, που αναμενόταν να γίνει την Πέμπτη το βράδυ, αναβάλλεται για το πρωί της Παρασκευής 13 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου, κατά τη συνάντηση που είχε με τους ηγέτες των πολιτικών κομμάτων, ο Μακρόν είχε δεσμευθεί ότι θα ορίσει τον νέο πρωθυπουργό «μέσα στις επόμενες 48 ώρες».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τετάρτη πρόεδρος θα επισκεπτόταν την Πέμπτη την Πολωνία και αναμενόταν ότι θα διορίσει τον νέο πρωθυπουργό «μετά την επιστροφή του», αργά το απόγευμα.

