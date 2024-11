Ο δισεκατομμυριούχος Ιλον Μασκ, που ορίστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ να τεθεί επικεφαλής επιτροπής για τις περικοπές των δαπανών του αμερικανικού ομοσπονδιακού κράτους, εναντιώθηκε σήμερα στη χρήση των σύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών δηλώνοντας ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) είναι αυτά που αντιπροσωπεύουν το μέλλον των συγκρούσεων στους αιθέρες.

«Τα μαχητικά αεροσκάφη με πιλότους είναι απαρχαιωμένα την εποχή των drones. Με μόνο αποτέλεσμα τον θάνατο των πιλότων», δήλωσε ο πρόεδρος της SpaceX και της Tesla σε ανάρτηση στην επίσης δική του πλατφόρμα Χ.

«Ο σχεδιασμός του F-35 απέτυχε ως προς τα προαπαιτούμενα, καθώς του ζητήθηκε να είναι πολλά πράγματα για πολύ κόσμο»

Ο Ιλον Μασκ εναντιώθηκε ειδικότερα στη χρήση F-35 της αμερικανικής εταιρίας Lockheed Martin το οποίο θεωρείται η ναυαρχίδα των αεροπορικών δυνάμεων των ΗΠΑ από τότε που άρχισε να χρησιμοποιείται το 2015.

«Εν τω μεταξύ, έχεις ηλίθιους που κατασκευάζουν ακόμη μαχητικά αεροσκάφη με πιλότους όπως το F-35», δήλωσε την Κυριακή δημοσιεύοντας ένα βίντεο που παρουσιάζει σε σχηματισμό εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη λίγες δεκάδες μέτρα ψηλά.

Meanwhile, some idiots are still building manned fighter jets like the F-35 🗑 🫠

pic.twitter.com/4JX27qcxz1

— Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2024