Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας με τη χώρα του θα μπορούσε να τελειώσει το 2025.

Τόνισε ότι περιμένει τις προτάσεις του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την επίλυση της σύγκρουσης, που εκτυλίσσεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

«Όσον αφορά το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος… όταν η Ρωσία θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Όταν η Αμερική έχει μια ισχυρότερη θέση. Όταν ο Παγκόσμιος Νότος είναι στο πλευρό της Ουκρανίας και στο πλευρό του τερματισμού του πολέμου», τόνισε ο Ζελένσκι σε ομιλία του στο συνέδριο «Σιτάρι για την Ουκρανία», για την επισιτιστική ασφάλεια, σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrinform.

During the operation of our Grain From Ukraine program, we have already managed to save 20 million people from hunger—an achievement made possible by just one of our humanitarian programs. Overall, Ukraine’s food exports feed 400 million people in 100 countries of the world.… pic.twitter.com/ImdvD4Zgd7

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2024