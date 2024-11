Μια γυναίκα από την Καλιφόρνια δήλωσε στην αστυνομία ότι ο Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος έχει επιλεγεί από το υπουργικό συμβούλιο του Ντόναλντ Τραμπ, της επιτέθηκε σεξουαλικά όπως προκύπτει από την έκθεση της αστυνομίας, σύμφωνα με το CNN.

Πρόκειται για τον δεύτερο εκλεκτό του Τραμπ ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλικά εγκλήματα. Μάλιστα, ο Ματ Γκατζ, υποψήφιος για τη θέση του γενικού εισαγγελέα ο οποίος μέχρι πρόσφατα ήταν αντικείμενο ερευνών για σεξουαλικά παραπτώματα, αποσύρθηκε για αυτό τον λόγο.

Η 22σέλιδη έκθεση, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του εισαγγελέα της πόλης Μοντερέι της Καλιφόρνιας το βράδυ της Τετάρτης, σε απάντηση σε αίτημα για δημόσια έγγραφα, εκθέτει τις αντικρουόμενες αφηγήσεις για συμβάν.

Επτά χρόνια μετά την φερόμενη επίθεση, τα ερωτήματα σχετικά με το τι συνέβη εκείνο το βράδυ θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τον διορισμό του Χέγκσεθ και φαίνεται πιθανό να αποτελέσουν κεντρικό θέμα στην επικείμενη ακρόαση για την επικύρωσή του.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της αστυνομίας, η φερόμενη επίθεση έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της 8ης Οκτωβρίου 2017, αφού ο Χέγκσεθ μίλησε σε συνέδριο της Ομοσπονδίας Ρεπουμπλικανών Γυναικών της Καλιφόρνιας στο Hyatt Regency Monterey Hotel and Spa το προηγούμενο βράδυ.

Η έκθεση, η οποία προσδιορίζει την κατήγορο ως «Τζέιν Ντο», συνοψίζει τις συνεντεύξεις της αστυνομίας με την «Ντο», τον Χέγκσεθ, τους συμμετέχοντες στο συνέδριο και έναν υπάλληλο του ξενοδοχείου.

Τα αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα δεν περιλαμβάνουν υλικό που θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί δεν απαγγέλθηκαν ποτέ κατηγορίες στον Χέγκσεθ.

Τόσο η Ντο όσο και ο Χέγκσεθ, καθώς και αρκετοί παρευρισκόμενοι που ανακρίθηκαν από την αστυνομία, είπαν στους αστυνομικούς ότι οι δύο τους πήγαν με μια παρέα στο μπαρ του ξενοδοχείου, το Knuckles, μετά την ομιλία και ένα afterparty σε μια σουίτα του ξενοδοχείου.

Εκεί, μια συμμετέχουσα στο συνέδριο είπε στην αστυνομία ότι ο Χέγκσεθ την άγγιξε στο γόνατό και την κάλεσε να έρθει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του.

Η παρευρισκόμενη είπε ότι αρνήθηκε την πρόσκληση ήλπιζε πως η «παρουσία της Ντο θα απέτρεπε την προσπάθεια του Χέγκσεθ να κάνει σεξ» μαζί της.

Η ίδια έφυγε αργότερα από το μπαρ και δήλωσε ότι η Ντο δεν φαινόταν μεθυσμένη «όταν ήρθε τελευταία φορά σε επαφή μαζί της».

Ένας άλλος συμμετέχων στο συνέδριο είπε ότι η Άγνωστη ήταν σε κατάσταση διαύγειας και «δεν φαινόταν μεθυσμένη σε σημείο που να μην είναι σε θέση να φροντίσει για την ασφάλειά της».

Η άγνωστη είπε στους αστυνομικούς ότι πίστευε ότι ο Χέγκσεθ συμπεριφερόταν ανάρμοστα με τις άλλες γυναίκες κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και έστειλε μήνυμα σε κάποιον ότι «έβγαζε μια αίσθηση ανώμαλου», σύμφωνα με την έκθεση.

Αργότερα η Ντο είπε σε μια νοσοκόμα ότι «δεν ήταν σίγουρη, αλλά πιστεύει ότι ίσως της έριξαν κάτι στο ποτό της, καθώς δεν θυμάται τα περισσότερα από τα γεγονότα της νύχτας» και η νοσοκόμα το μετέφερε στην αστυνομία, αναφέρει η έκθεση.

Η έκθεση σημειώνει επίσης ότι είπε ότι είχε πιει «πολύ περισσότερο από το κανονικό» εκείνη την ημέρα.

Οι αστυνομικοί εξέτασαν το βίντεο παρακολούθησης από το ξενοδοχείο με χρονοσήμανση περίπου 1:15 π.μ., το οποίο έδειχνε την κατήγορο και τον Χέγκσεθ «να περπατούν μαζί, με τα χέρια πιασμένα» να βγαίνουν από το μπαρ και να κατευθύνονται προς την πισίνα του ξενοδοχείου, με την Ντο να χαμογελάει.

Η Ντο είπε στην αστυνομία ότι θυμόταν να βγαίνει από το μπαρ και να διαφωνεί με τον Χέγκσεθ στην πισίνα, όπου οι δυο τους λογομάχησαν για τη συμπεριφορά του απέναντι στις γυναίκες στο συνέδριο και εκείνος δήλωσε ότι ήταν «καλό παιδί».

Η αστυνομία πήρε επίσης συνέντευξη από έναν υπάλληλο του ξενοδοχείου, ο οποίος ανταποκρίθηκε σε παράπονα επισκεπτών για τον καυγά γύρω στη 1:30 π.μ.

Ο Χέγκσεθ είπε στον υπάλληλο «ότι είχε ελευθερία λόγου», πριν φύγουν αυτός και η Ντό, θυμήθηκε ο υπάλληλος.

Ο υπάλληλος είπε ότι ο Χέγκσεθ φαινόταν να είναι έντονα μεθυσμένος, ενώ η Ντο όχι, σύμφωνα με την έκθεση.

Η Ανώνυμη κατήγορος είπε στην αστυνομία ότι η επόμενη ανάμνησή της μετά τον καυγά ήταν ότι βρισκόταν σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου με τον Χέγκσεθ.

Είπε στους αστυνομικούς ότι ο Χέγκσεθ «της πήρε το τηλέφωνο από τα χέρια». Στη συνέχεια, είπε, «προσπάθησε να φύγει από το δωμάτιο, αλλά ο Χέγκσεθ μπλόκαρε την πόρτα με το σώμα του». Είπε ότι «θυμόταν να λέει συχνά ‘όχι’», αλλά δεν θυμόταν πολλά άλλα.

Στη συνέχεια, είπε, θυμήθηκε τον Χέγκσεθ από πάνω της σε ένα κρεβάτι ή έναν καναπέ. Αργότερα είπε στο νοσοκομείο ότι «δεν μπορούσε να θυμηθεί αν υπήρξε ή όχι σεξουαλική διείσδυση, αλλά πιστεύει ότι δέχτηκε σεξουαλική επίθεση εκείνη τη στιγμή», είπε η νοσοκόμα στην αστυνομία.

Full Pete Hegseth (Trump’s nominee for Secretary of Defense) rape police report here.

“Rape: victim unconscious of the nature of the act.” pic.twitter.com/DYRHRWf3Y9

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) November 21, 2024