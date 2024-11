Το πρώην μέλος των One Direction και πλέον solo καλλιτέχνης που γεμίζει στάδια, ο Χάρι Στάιλς, είναι στην κορυφή της λίστας των πιο πλούσιων Βρετανών καλλιτεχνών κάτω των 30 σύμφωνα με την ανεξάρτητη λίστα «Rich List» για το 2024 που έδωσε στη δημοσιότητα το Heat Magazine.

Η περιουσία του Χάρι Στάιλς, 30, υπολογίζεται σε 200 εκατομμύρια λίρες.

Στη δεύτερη θέση των πιο ισχυρών ονομάτων της βρετανικής βιομηχανίας θεάματος είναι η Ντούα Λίπα, ωστόσο η διαφορά μεταξύ τους είναι μεγάλη.

Η Ντούα Λίπα, 29, υπολογίζεται ότι έχει περιουσία 104 εκατ. λίρες.

Ο 30χρονος καλλιτέχνης που πρόσφατα αναδείχθηκε από την ανοιχτή ψηφοφορία του PEOPLE ως ο πιο σέξι μουσικός της χρονιάς, μπορεί να υπερηφανεύεται για την εντυπωσιακή περιουσία του που τον αναδεικνύει σταθερά στην πρώτη θέση της λίστας με σχεδόν διπλάσια κέρδη από τη δεύτερη σταρ.

Harry Styles and Dua Lipa top rich list of British stars under 30 – with the Golden hitmaker boasting a net worth of £200 MILLION https://t.co/md2dOIBrig

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 30, 2024