Στο Ιράν μία νεαρή γυναίκα εξέφρασε την δυσαρέσκειά της για την υποχρεωτική χιτζάμπ βγάζοντας τα ρούχα της και μένοντας με τα εσώρουχά της σε πανεπιστήμιο του Ιράν.

Πιο συγκεκριμένα, η γυναίκα το έκανε σε ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στον αυστηρό ισλαμικό κώδικα ενδυμασίας της χώρας.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει φρουρούς ασφαλείας σε παράρτημα του Πανεπιστημίου Ισλαμικού Αζάντ να κρατούν την άγνωστη γυναίκα.

Ο εκπρόσωπος του πανεπιστημίου Amir Mahjob είπε στο X ότι «στο αστυνομικό τμήμα διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό σοβαρή ψυχική πίεση και είχε ψυχική διαταραχή». Ωστόσο, ορισμένοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δηλώνουν ότι η ενέργεια της γυναίκας ήταν μια σκόπιμη διαμαρτυρία.

Iran’s authorities must immediately & unconditionally release the university student who was violently arrested on 2 Nov after she removed her clothes in protest against abusive enforcement of compulsory veiling by security officials at Tehran’s Islamic Azad University. 1/2 pic.twitter.com/lI1JXYsgtm

— Amnesty Iran (@AmnestyIran) November 2, 2024