Διαγράφηκε ο «θερμόαιμος» βουλευτής του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος στη Βρετανία, αφού κάμερα τον κατέγραψε να γρονθοκοπεί έναν περαστικό, υποστηρίζοντας ότι τον απείλησε, έπειτα από μια νυχτερινή έξοδο με φίλους του, την Παρασκευή.

Ο Μάικ Έιμσμπερι, 55 ετών, τέθηκε εκτός κόμματος αφού πλάνα από κλειστό κύκλωμα ασφαλείας τον δείχνουν να μιλάει με έναν άνδρα, να του ρίχνει πρώτος μια γροθιά και, στη συνέχεια, να τον χτυπάει επανειλημμένα ενώ εκείνος είναι πεσμένος στο έδαφος.

We haven’t seen the run up to this – and MPs are subject to some awful abuse and intimidation, so it’s probably wise to reserve some judgement on what’s happened. But nevertheless this is incredible footage of Labour MP Mike Amesbury

pic.twitter.com/nsyYlgEYHz

— UK Politics Live (@UKPoliticsLive) October 26, 2024