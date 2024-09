Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή Surrey της Βρετανίας καθώς πατέρας φέρεται να σκότωσε τους τρεις γιους του, όλοι τους κάτω των τεσσάρων ετών και έπειτα να αυτοκτόνησε.

Οι σοροί και των τεσσάρων εντοπίστηκαν από την Αστυνομία σε ένα ακίνητο το απόγευμα του Σαββάτου.

Ο άνδρας αναγνωρίστηκε ως ο Piotr Swiderski με καταγωγή από την Πολωνία. Σε αυτό το στάδιο ερευνών, οι αξιωματικοί πιστεύουν ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό χωρίς ανάμειξη τρίτων.

Η μητέρα των παιδιών και οι πλησιέστεροι συγγενείς είναι ενήμεροι για το συμβάν και υποστηρίζονται από εξειδικευμένους αξιωματικούς.

Ο επιθεωρητής Gareth Hicks δήλωσε: «Πρόκειται για ένα πραγματικά τραγικό περιστατικό και διεξάγεται ενδελεχής έρευνα για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την τοπική κοινωνία για την υποστήριξη και την κατανόησή της όσο διεξάγουμε τις έρευνές μας».

Είπε ότι η οδός Bremer, η οποία ήταν κλειστή «για σημαντικό χρονικό διάστημα» το Σάββατο, άνοιξε πλήρως και ότι θα συνεχίσει να υπάρχει αστυνομική παρουσία στην περιοχή «για το προσεχές διάστημα».

LONDON

WATCH – Dad and three children found dead inside Surrey house

SEP 1, 2024

Three children and a man who were found dead at a house in Surrey have been pictured.

The bodies of Piotr Swiderski and his young sons were discovered by police in a property in Bremer Road,… pic.twitter.com/diLNRGUFsC

— Abhay (@AstuteGaba) September 1, 2024