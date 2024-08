Ένα μέλος του Πολεμικού Ναυτικού σκοτώθηκε και δύο ακόμη τραυματίστηκαν σήμερα στη μάχη στο βόρειο Ισραήλ, ανακοίνωσε ο στρατός της χώρας.

«Ο Νταβίντ- Μοσέ Μπεν- Σιτρίτ, ηλικίας 21 ετών, έπεσε στη μάχη στο βόρειο Ισραήλ», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του, στην οποία πρόσθεσε ότι υπάρχουν άλλοι δύο τραυματίες.

Οι IDF διεξάγουν έρευνα για το αν το χτύπημα προκλήθηκε από ισραηλινό πύραυλο αναχαίτησης ή από θραύσματα drone, αναφέρει η ισραηλινή Haaretz.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν εικόνες από το χτύπημα στο πλοίο που ωστόσο δεν έχουν επαληθευθεί ανεξάρτητα.

BREAKING: New footage shows moments when a projectile hit the israeli ‘Dvora’ military fastboat which killed 1 israeli soldier and wounded several others.

It's either a successful Hezbollah hit or a malfunctioning iron dome interceptor missile that mistakenly saw the boat as a…

