Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες προέτρεψε σήμερα όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στη σύγκρουση στη Λωρίδα της Γάζας να παράσχουν συγκεκριμένες εγγυήσεις ότι θα προχωρήσουν σε ανθρωπιστικές παύσεις του πυρός προκειμένου να διεξαχθεί εκστρατεία εμβολίου κατά της πολιομυελίτιδας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στα Ηνωμένα Έθνη, ο Γκουτέρες ζήτησε να δοθούν άμεσα διαβεβαιώσεις και προειδοποίησε ότι η πρόληψη και ο περιορισμός της εξάπλωσης της πολιομυελίτιδας στον θύλακα θα απαιτούσαν μια τεράστια, συντονισμένη και κατεπείγουσα προσπάθεια.

«Ας είμαστε ξεκάθαροι: Το απόλυτο εμβόλιο για την πολιομυελίτιδα είναι η ειρήνη και μια άμεση ανθρωπιστική παύση του πυρός», είπε ο Γκουτέρες. «Αλλά σε κάθε περίπτωση, μια παύση για την αντιμετώπιση της πολιομυελίτιδας είναι απολύτως αναγκαία. Είναι αδύνατο να διεξαχθεί μια εκστρατεία εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας με τον πόλεμο να μαίνεται παντού», πρόσθεσε.

Ο Γκουτέρες είπε ότι ο ΟΗΕ είναι έτοιμος να ξεκινήσει μια εκστρατεία εμβολιασμού στη Γάζα για παιδιά κάτω των 10 ετών, αλλά είπε ότι «οι προκλήσεις είναι σοβαρές». Δεδομένης της καταστροφής που έχει υποστεί ο παλαιστινιακός θύλακας, στον καθένα από τους δύο κύκλους εμβολιασμού θα χρειαστεί να υπάρξει εμβολιαστική κάλυψη κατά τουλάχιστον 95% ώστε να σταματήσει η εξάπλωση και να περιοριστούν τα νέα κρούσματα. Για να επιτύχει η εκστρατεία θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των εμβολίων και ψυκτικών μηχανημάτων σε κάθε στάδιο, να περάσουν στον θύλακα ειδικοί στην ασθένεια, να υπάρξουν αξιόπιστες ιντερνετικές και τηλεφωνικές υπηρεσίες και άλλα στοιχεία.

Η οργάνωση Χαμάς στηρίζει το αίτημα του ΟΗΕ για επταήμερες ανθρωπιστικές παύσεις προκειμένου να εμβολιαστούν τα παιδιά στη Γάζα, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Ιζάτ αλ Ρισκ, που είναι μέλος του πολιτικού γραφείου της.

Η ανάρτηση του Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, επικεφαλής του ΠΟΥ για τις ανθρωπιστικές παύσεις:

Two rounds of a #polio vaccination campaign are expected to be launched at the end of August and in September across #Gaza to prevent the spread of the circulating virus variant.

Humanitarian pauses are vital for the lifesaving vaccines to reach all children in need. We request…

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 16, 2024