Ακροδεξιές και φασιστικές ομάδες συνεχίζουν να στοχοποιούν πρόσφυγες και μετανάστες στη Βρετανία με αφορμή τη διάδοση fake news για την καταγωγή του δράστη της δολοφονίας παιδιών στο Σάουθπορτ.

Νέο επεισόδιο στις ρατσιστικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών έλαβε χώρα στο Τάμγουορθ με τους ακροδεξιούς να επιτίθενται σε ξενοδοχείο που στεγάζει πρόσφυγες. Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση σε κτίριο που φιλοξενεί πρόσφυγες μέσα σε λίγες ημέρες.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνονται οι ακροδεξιοί να πετούν αντικείμενα στο ξενοδοχείο και να βάζουν φωτιά σε τμήμα του κτιρίου, φωνάζοντας ρατσιστικά συνθήματα.

A racist lynch mob have set fire to another Holiday Inn Express hotel housing refugees. They are literally trying to burn alive people who have already fled war, torture and persecution.

Tamworth Holiday Inn. I honestly feel the police are under resourced I don’t see how this could be allowed to happen otherwise.

Surely this is attempted murder if the hotel is occupied.

— Brendan May (@bmay) August 4, 2024