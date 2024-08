Οι θεατές των Ολυμπιακών Αγώνων δεν έχουν σταματήσει να σχολιάζουν το γεγονός πως ο Γάλλος αθλητής στο άλμα επί κοντώ Anthony Ammirati είχε για εμπόδιο στον στόχο του τα γεννητικά του όργανα.

Ο Γάλλος αθλητής έγινε viral στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού αφού δεν κατάφερε να φτάσει στο ύψος του στόχου του όταν τα γεννητικά του όργανα έριξαν τον πήχη στο άλμα επί κοντώ.

Ο 21χρονος αθλητής φαινόταν έτοιμος να περάσει τα 5,70 μέτρα μέχρι που τα γεννητικά του όργανα του αρνήθηκαν το πέρασμα στην τρίτη του προσπάθεια το Σάββατο, κάνοντάς τον viral στα social media.

Anthony Ammirati failed the bar and the commentators are clearly having a hard time acknowledging what happened 😂 HELP I’M DYING pic.twitter.com/5hOHttVA5g

— Gladys Wotching (@Glodyswotcher) August 3, 2024