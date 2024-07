Την καταδίκη της για τη φονική επίθεση στα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν, εκφράζει η Αθήνα. Παράλληλα καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, ώστε να αποφευχθεί μια περεταίρω κλιμάκωση της κρίσης.

«Καταδικάζουμε την επίθεση με ρουκέτες στο Μαζντάλ Σαμς» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

We condemn the rocket attack on #MajdalShams.

We express our deepest condolences to the victims’ families and wish speedy recovery to the injured. (1/2)

