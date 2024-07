Ένας αναγνώστης χειλιών αποκάλυψε τη συγκινητική αντίδραση της Κέιτ Μίντλετον στο όρθιο χειροκρότημα που δέχτηκε κατά τη διάρκεια του τελικού του Wimbledon.

Καθώς η 9χρονη Σάρλοτ και η μητέρα της, πριγκίπισσα της Ουαλίας, έφτασαν για να πάρουν τις θέσεις τους στο Royal Box, έγιναν αποδέκτες θερμού χειροκροτήματος από το κοινό.

View this post on Instagram

Η 42χρονη Κέιτ, η κόρη της Σάρλοτ και η αδερφή της Πίπα Μίντλετον, είδαν τον πρωταθλητή Κάρλος Αλκαράθ να αντιμετωπίζει τον βετεράνο Νόβακ Τζόκοβιτς, κερδίζοντας σε τρία σετ.

Η Κέιτ ήταν εντυπωσιακή φορώντας ένα μωβ midi φόρεμα, nude γόβες και ασορτί τσάντα, χρυσούς κρίκους και γυαλιά ηλίου, κάνοντας τη δεύτερη επίσημη εμφάνισή της για φέτος.

Ο αναγνώστης χειλιών Jeremy Freeman ανέλυσε τη στιγμή που η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Σάρλοτ έφτασαν στο γήπεδο.

Μιλώντας στη «The Sun», ο ειδικός ισχυρίζεται ότι η Κέιτ ζήτησε από την κόρη της να «έρθει εδώ» καθώς πλησίαζαν στις θέσεις τους στο περίφημο Royal Box.

Σύμφωνα με τον ειδικό, η πριγκίπισσα Σάρλοτ φαινόταν ελαφρώς μπερδεμένη καθώς έφτασαν στις θέσεις τους, με την Κέιτ να την καθοδηγεί και την Πίπα λίγο πιο πίσω.

Η μελλοντική βασίλισσα, η οποία απέχει από τα δημόσια βασιλικά της καθήκοντα καθώς υποβαλλόταν σε χημειοθεραπεία για τον καρκίνο, είπε στη συνέχεια «ευχαριστώ» στη γυναίκα που τις συνόδευσε και μετά έγνεψε στο πλήθος που σηκώθηκε και χειροκροτούσε τις δύο πριγκίπισσες.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας είπε «γεια σας» χαμογελώντας στους θεατές και μετά στράφηκε προς την Deborah Jevans λέγοντας: «Τόσο γλυκό».

Genuine affection and love is expressed spontaneously. The entire stadium stood and applauded with pride and respect. pic.twitter.com/e16AfYXUIa

— 🎩Laird of the Manor🎩 (@LairdOfTheManor) July 14, 2024