Μετά από την τελευταία εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον στο Trooping the Colour μετά από μεγάλο διάστημα απουσίας, παραμένει άγνωστο αν η πριγκίπισσα της Ουαλίας θα επιστρέψει για το Wimbledon.

Δεδομένου του ότι δεν είναι σίγουρο αν θα καταφέρει να δώσει το παρών, το παλάτι σε συνεννόηση με τη διοργάνωση του δημοφιλούς τουρνουά τένις έχει καταστρώσει ένα εναλλακτικό σχέδιο.

Σε περίπτωση που τελικά δεν καταστεί δυνατό η Κέιτ Μίντλετον να μοιράσει τα τρόπαια, τότε θα την αντικασταστήσει κάποιο άλλο μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Ποιος θα αντικαταστήσει την Κέιτ Μίντλετον

Η Telegraph, σε δημοσίευμά της, αναφέρει ότι η Μπιργκίτα, η δούκισσα του Γκλόστερ, μπορεί να είναι αυτή που θα παρουσιάσει τα βραβεία στους τελικούς του Wimbledon το Σαββατοκύριακο εάν δεν τα καταφέρει η πριγκίπισσα της Ουαλίας, η οποία συνεχίζει να υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία για καρκίνο.

Ως προστάτιδα του All England Lawn Tennis and Croquet Club, ενός βασιλικού ρόλου που έλαβε από τη βασίλισσα Ελισάβετ το 2016, η Κέιτ Μίντλετον φοράει μια ειδική καρφίτσα με φιόγκο στο Wimbledon στα χρώματα του κλαμπ (σκούρο πράσινο και μωβ) και παραδοσιακά δίνει τα βραβεία στους πρωταθλητές.

Η 78χρονη δούκισσα του Γκλόστερ είναι παντρεμένη με τον πρώτο ξάδερφο της βασίλισσας Ελισάβετ, πρίγκιπα Ρίτσαρντ, δούκα του Γκλόστερ.

Όπως η Κέιτ Μίντλετον, έτσι και η Μπιργκίτα είναι φανατική οπαδός του τένις με σχετική προστασία. Η δούκισσα του Γκλόστερ είναι επίτιμη πρόεδρος του Lawn Tennis Association για 25 χρόνια, υποστηρίζοντας το κυβερνών σώμα για το τένις στη Βρετανία. Φέτος, η δούκισσα του Γκλόστερ παρακολούθησε το τουρνουά τένις δύο φορές από την έναρξη του διαγωνισμού την 1η Ιουλίου.

Είναι πλήρους απασχόλησης μέλος της βασιλικής οικογένειας και πρόσφατα έγραψε βασιλική ιστορία με την ιδιότητά της ως Royal Lady του Most Noble Order of the Garter, καθώς έγινε η πρώτη μη εξ αίματος γαλαζοαίματη που δεν είναι παντρεμένη με τον μονάρχη ή τον διάδοχο που διορίζεται στη θέση αυτή.

Η Κέιτ παρακολουθεί το Wimbledon κάθε χρόνο από τότε που παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Γουίλιαμ το 2011, εκτός από τους αγώνες του 2013 λίγο πριν τη γέννηση του πρίγκιπα Τζορτζ.

Η Telegraph Sport ανέφερε ότι η απόφαση για το ποιος θα παρουσιάσει τα τρόπαια ενδέχεται να μη ληφθεί μέχρι το πρωί των τελικών, στις 14 Ιουλίου.

Η αναφορά της Κέιτ Μίντλετον στην υγεία της

Υπενθυμίζεται πως η Κέιτ Μίντλετον έκανε την πρώτη και μοναδική της δημόσια εμφάνιση για φέτος στο Trooping the Colour στις 15 Ιουνίου, μαζί με την οικογένειά της, για την επίσημη παρέλαση των γενεθλίων του βασιλιά Καρόλου στο Λονδίνο.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας είχε αποκαλύψει τα σχέδιά της να εμφανιστεί στο Trooping the Colour με μια προσωπική επιστολή που δόθηκε στη δημοσιότητα την προηγούμενη ημέρα.

Αυτή ήταν και η πρώτη ενημέρωση για την υγεία της από τότε που ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο και υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία.

«Ανυπομονώ να παρευρεθώ στην παρέλαση των γενεθλίων του βασιλιά αυτό το Σαββατοκύριακο με την οικογένειά μου και ελπίζω να δώσω το παρών σε μερικές δημόσιευες δεσμεύσεις το καλοκαίρι, αλλά γνωρίζω επίσης ότι δεν έχω ξεπεράσει τα προβλήματα» σημείωσε χαρακτηριστικά η Κέιτ Μίντλετον. «Μαθαίνω πως να κάνω υπομονή, ειδικά με την αβεβαιότητα. Παίρνοντας κάθε μέρα όπως έρχεται, ακούω το σώμα μου και επιτρέπω στον εαυτό μου να αφιερώσει αυτόν τον τόσο απαραίτητο χρόνο για να θεραπευτεί» υπογράμμιζε η πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις σχετικά με τις μελλοντικές δεσμεύσεις της τις επόμενες εβδομάδες. Οποιεσδήποτε νέες έξοδοι θα βασίζονται στο πότε η Κέιτ Μίντλετον αισθάνεται ικανή και με την υποστήριξη της ιατρικής της ομάδας.