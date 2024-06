Λαμπερή ήταν η πρώτη εμφάνιση της πριγκίπισσας της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, με την οικογένειά της μετά από περίπου έξι μήνες απουσίας ύστερα από τη διάγνωσή της με καρκίνο.

Η πενταμελής οικογένεια -Κέιτ Μίντλετον, πρίγκιπας Γουίλιαμ, και τα τρία τους παιδιά Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούι- εμφανίστηκε ξανά μαζί, στις εκδηλώσεις για το Trooping the Colour.

Στην επιστροφή της στα δημόσια καθήκοντά της, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, ήταν κομψή και δυναμική όπως πάντα, αλλά αίσθηση προκάλεσε η «προστατευτική στάση» που είχε η κόρη της Σάρλοτ προς την μητέρα της, εν μέσω της μάχης της με τον καρκίνο.

2nd video released by Kensington Palace. Such a great day and success. The entire world was thrilled to see the #PrincessOfWales and the #RoyalFamily. #PrincessCatherine stole the day globally.

There’s some broken dishware in #Montecito. pic.twitter.com/Ux9uspjwBC

— Princess CarParkle (@unreMARKLEble) June 15, 2024