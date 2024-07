Το remake του περυσινού (2023) τελικού του Wimbledon, με τους ίδιους πρωταγωνιστές, είχε ακριβώς την ίδια κατάληξη.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Κάρλος Αλκαράθ νίκησε τον Νόβακ Τζόκοβιτς, αυτή την φορά πολύ πιο εύκολα απ’ ότι πριν ένα χρόνο, με 3-0 σετ (6-2, 6-2, 7-6), επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική κατάσταση που βρίσκεται με την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου.

Πριν από ένα χρόνο, πέτυχε κάτι που έμοιαζε αδύνατο κερδίζοντας τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό του Wimbledon μετά από 4 ώρες και 42 λεπτά. Ένα χρόνο μετά απέδειξε ότι η περυσινή του επιτυχία μόνο τυχαία δεν ήταν απέναντι στον κορυφαίο τενίστα όλων των εποχών από πλευράς τίτλων!

Στην 4η συμμετοχή στο λονδρέζικο Major έφτασε ξανά μέχρι το τέλος, ήπιε ξανά νερό και πανηγύρισε απόλυτα δικαιολογημένα το back to back σηκώνοντας το τρόπαιο στον ουρανό της βρετανικής πρωτεύουσας.

Έχοντας και το Roland Garros να κοσμεί την τροπαιοθήκη του, ο Αλκαράθ επανέλαβε με εμφατικό τρόπο τον περσινό του θρίαμβο απέναντι στον τεράστιο «Νολε», κερδίζοντάς τον ξανά, στο κεντρικό κορτ του All England Club.

Έτσι έκανε το 4Χ4 στους τελικούς Grand Slam που έχει βρεθεί, ενώ νωρίτερα με την κατάκτηση του γαλλικού Όπεν έγινε ο νεαρότερος στην ιστορία που κατακτά Major σε όλες τις επιφάνειες.

Τα σετ: 6-2, 6-2, 7-6

