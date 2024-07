Οι χώρες του ΝΑΤΟ άρχισαν να παραδίδουν μαχητικά αεροσκάφη F-16 στην Ουκρανία, προκειμένου να ενισχύσουν την άμυνά της απέναντι στη Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε εξέλιξη η μεταφορά αεροσκαφών F-16 από τη Δανία και την Ολλανδία», προς την Ουκρανία, είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, μιλώντας σε μια εκδήλωση στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.

«Τα αεροσκάφη αυτά θα πετάξουν στον ουκρανικό ουρανό αυτό το καλοκαίρι», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Μπλίνκεν, εντός των επόμενων δύο ημερών αναμένεται να ανακοινωθεί ένα νέο, «απίστευτα ισχυρό» πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία.

US and allies are sending #F16 fighter jets to #Ukraine right now, which will arrive this summer – #Blinken pic.twitter.com/tCTtth7Dly

