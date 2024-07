Λίγες μέρες απέχουν από την πρώτη συγκέντρωση του Ολυμπιακού στο Ρέντη ενόψει της νέας σεζόν

Οι ερυθρόλευκοι μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου θα ταξιδέψουν για την Αυστρία, όπου θα πραγματοποιήσουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους. Εκεί οι κάτοχοι του Conference League θα δώσουν ένα πολύ δυνατό φιλικό κόντρα στον Άγιαξ στις 19 Ιουλίου.

Ο Αίαντας ανακοίνωσε το πρόγραμμα προετοιμασίας του και μια μέρα νωρίτερα θα δώσει ένα φιλικό με την Αλ Γουάσλ, στο οποίο θα συμμετάσχουν κυρίως παίκτες της Κ23. Το φιλικό με τους Πειραιώτες θα είναι κεκλεισμένων των θυρών, ωστόσο δεν γνωστοποιείται η έδρα του.

Soon, also live on @ZiggoSport:

↠ Ajax – Al-Wasl FC

↠ Ajax – Olympiakos #PreSeason

— AFC Ajax (@AFCAjax) July 2, 2024