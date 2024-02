Tουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σήμερα Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου στην ανατολική Ολλανδία, όταν κατέρρευσε τμήμα μιας υπό κατασκευή γέφυρα.

«Σημειώθηκε ένα εργατικό δυστύχημα κατά την κατασκευή μιας γέφυρας. Δυστυχώς, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν», ανακοίνωσε η υπηρεσία διάσωσης στη χώρα.

Δημοσιογράφος της τοπικής εφημερίδας De Stentor, που ήταν παρούσα στο σημείο, είπε ότι οι εργάτες σήκωναν τα τόξα της γέφυρας όταν η κατασκευή κατέρρευσε.

«Ξαφνικά, ακούστηκε ένας τεράστιος θόρυβος. Ολόκληρο το τόξο άρχισε να πάλλεται. Μετά, έπεσε. Είδαμε δύο εργάτες να πέφτουν», τόνισε χαρακτηριστικά.

