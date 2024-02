Στα 66 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός συνθέτης κωμωδιών Steve Brown, γνωστότερος για τη δουλειά του στο Spitting Image.

Η ατζέντης του Steve Brown επιβεβαίωσε ότι πέθανε από ασθένεια των πνευμόνων κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ο συνθέτης ήταν γνωστός για τη σύνθεση τραγουδιών για την τηλεοπτική σειρά Spitting Image και τη συνεργασία του με τον Steve Coogan και τον Lenny Henry.

Στη διάρκεια της καριέρας του, ο Steve Brown υποδύθηκε τον φανταστικό αρχηγό μπάντας Glenn Ponder στην ταινία του Steve Coogan «Knowing Me, Knowing You» με τον Alan Patridge.

Ήταν επίσης μέλος του καστ της κωμικής σειράς σκετς In One Ear του BBC Radio 4 από το 1984 έως το 1986.

«Συντετριμμένη μοιράζομαι την είδηση ότι ο πολυαγαπημένος μας πελάτης Steve Brown πέθανε» σημείωσε χαρακτηριστικά η ατζέντης του Vivienne Clore.

Devastated to share the news that our much loved client Steve Brown has passed away. Sod fibrosis lung disease. pic.twitter.com/W7eY2wM6bj — Vivienne Clore (@CloreClients) February 3, 2024

Η πορεία του Steve Brown

Μετά τη δουλειά του στο In One Ear, ο Steve Brown συνέχισε να γράφει πολλά από τα τραγούδια για τη σατιρική κωμική εκπομπή Spitting Image στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στο σύνολο της δεκαετίας του 1990.

Το 1995 συνέθεσε τη μουσική για το The Ant & Dec Show στο Children’s BBC, ενώ αργότερα εργάστηκε στο πρόγραμμα SMTV Live για το οποίο έγραψε, μεταξύ άλλων, το jingle «Wonky Donkey».

Συνέχισε να εργάζεται εκτενώς ως συνθέτης jingle για την εκπομπή τους στο ITV Saturday Night Takeaway.

Ο συνθέτης εργάστηκε επίσης σε εκπομπές όπως το Lee Mack’s Not Going Out, The Brian Conley Show, New Tricks και Lenny Henry Goes to Town.

Έγραψε επίσης τραγούδια για τις παιδικές τηλεοπτικές εκπομπές του BBC Playway και Play School, καθώς και για τη σειρά του ITV My Parents Are Aliens.

Ο Steve Brown συνέθεσε τη μουσική και έγραψε το βιβλίο και τους στίχους του μιούζικαλ Spend Spend Spent στο West End, καθώς και του I Can’t Sing! The X Factor Musical.

Ο Steve Brown αφήνει πίσω του τους γιους του, τον κωμικό Alfie Brown και τον μουσικό Lenny Brown, καθώς και την ηθοποιό σύζυγό του Deborah Cornelius και τη θετή κόρη του Manon.