Ένα ρακούν με την… περιέργειά του σε έναν κεντρικό σταθμό ηλεκτροδότησης στο Τορόντο προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδρότησης σε χιλιάδες νοικοκυριά στο κέντρο της πόλης το βράδυ της Πέμπτης (1/2), θέτοντας εκτός λειτουργίας φωτεινούς σηματοδότες σε δρόμους της μεγαλύτερης πόλης του Καναδά και παγιδεύοντας ανθρώπους μέσα σε ανελκυστήρες.

Ειδικοί που ερευνούσαν τη διακοπή ηλεκτροδότησης διαπίστωσαν ότι το νυκτόβιο θηλαστικό άγγιξε εξοπλισμό σε ένα ηλεκτρικό σταθμό στο κέντρο του Τορόντο, ανέφερε η Utility Hydro One με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

We’re responding to an outage on our transmission system affecting @TorontoHydro. Crews are on their way to investigate and determine the cause. We will provide more updates as information becomes available. pic.twitter.com/2hvTqIWSll

— Hydro One (@HydroOne) February 2, 2024