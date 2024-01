Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έβαλε ακόμα μία μεγάλη επιτυχία στο ασταμάτητο προσωπικό του σερί: το single «Ελπίδα», που κατάφερε να ενώσει το κοινό και να κατακτήσει τις καρδιές όλων, μονοπωλεί τις ραδιοφωνικές συχνότητες, καθώς κατέκτησε την κορυφή του ετήσιου Official Greek IFPI Airplay Chart 2023.

Με το «Ελπίδα» ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο καλλιτέχνης – φαινόμενο με τις δεκάδες και διαδοχικές no1 επιτυχίες, ήταν επί 15 εβδομάδες στο no1 του official IFPI airplay chart by MediaInspector για το μεικτό και ελληνικό ρεπερτόριο, αλλά και στο official Airplay Chart by MediaInspector, επίσης στο μεικτό και στο ελληνικό ρεπερτόριο, ενώ, σε μόλις 24 ώρες από την κυκλοφορία του, χαρακτηρίστηκε ως biggest increase in plays και biggest increase in audience.

Εξίσου σαρωτική είναι η πορεία του «Ελπίδα» στο YouTube και τα ψηφιακά καταστήματα μουσικής. Το «Ελπίδα» έγινε no1 στις γενικές και στις μουσικές τάσεις του YouTube σε λιγότερο από 48 ώρες και παρέμεινε στην πρώτη θέση για περισσότερες από 15 ημέρες, ενώ έχει ξεπεράσει τα 21 εκατομμύρια views. Παράλληλα, «εκτοξεύτηκε» αμέσως μόλις κυκλοφόρησε στο no1 των digital charts και έχει γίνει τριπλά πλατινένιο σε ψηφιακές πωλήσεις, μετρώντας περισσότερα από 20 εκατομμύρια streams.

Tο «Ελπίδα», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum και θα περιλαμβάνεται στο repackaging του πολυπλατινένιου δίσκου «22» είναι ένα ιδιαίτερο ερωτικό τραγούδι, σε μουσική και στίχους του Λεμονή Σκοπελίτη, μία πλούσια κι ενδιαφέρουσα μουσική παραγωγή που «απογειώνει» με την εξαιρετική χροιά του ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Την παραγωγή έκαναν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Μάριος Ψιμόπουλος. Το ιδιαίτερης αισθητικής music video σκηνοθέτησε ο Γιάννης Δημολίτσας.

Το 2023 για τον Κωνσταντίνο Αργυρό ήταν εξίσου δημιουργικό και στις live εμφανίσεις, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, συναυλίες που έγραψαν ιστορία. Η καλοκαιρινή περιοδεία «Elpida Tour by Coca-Cola», σε στάδια και μεγάλα θέατρα σε Ελλάδα και Κύπρο, παραγωγή της Panik Live, στέφθηκε με τεράστια επιτυχία, κάνοντας ρεκόρ εισιτηρίων και προσέλευσης.

Ο καλλιτέχνης – φαινόμενο με τις διαδοχικές no1 επιτυχίες βρέθηκε σε Νέα Υόρκη, Σικάγο, Τορόντο, Μόντρεαλ, Λος Άντζελες, Αυστραλία και Αφρική σε μία περιοδεία υψηλών προδιαγραφών και ιδιαίτερης αισθητικής, συμπαραγωγή της Panik Live, με κάθε συναυλία του να γίνεται sold out.

Έγινε ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που τραγούδησε στο θρυλικό στάδιο «Barclays Center» της Νέας Υόρκης, όπου πάνω από 10.000 θεατές έζησαν μια συναρπαστική μουσική εμπειρία, με τις δυνατές ερμηνείες του και τη μοναδική ενέργειά του ερμηνευτή. Μάλιστα, τις συναυλίες του παρακολούθησαν και διάσημοι Αμερικανοί, όπως ο Κέβιν Ανεργκάρο και η Σάσα Μπανκς. Επίσης, εμφανίστηκε και στο διεθνούς φήμης Dolby Theater του Λος Άντζελες, όπου, μεταξύ άλλων, διεξάγεται η απονομή των βραβείων Oscar.