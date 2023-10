Η περιβαλλοντική πρωτοβουλία της Pernod Ricard Hellas, “My Beach. Our Planet” σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση iSea, ολοκληρώθηκε για 2η χρονιά, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθαρίζοντας περισσότερα από 62.000 τ.μ. παραλιών στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη και την Καλαμάτα και συλλέγοντας 1,8 τόνους απορριμμάτων, με τη συμμετοχή 670 εθελοντών πολιτών.

Η Pernod Ricard Hellas, στο πλαίσιο των στόχων της πρωτοβουλίας για τη διαμόρφωση μιας κουλτούρας βιώσιμης συμπεριφοράς στον κλάδο της εστίασης, πραγματοποίησε και φέτος εκπαιδευτικά σεμινάρια σε συνεργαζόμενα beach bars αναφορικά με την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών λειτουργίας, εκπαιδεύοντας 186 επαγγελματίες εστίασης. Για μια ακόμη χρονιά, παρείχε στα συνεργαζόμενα bars τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως επαναχρησιμοποιούμενα ποτήρια και οικολογικά καλαμάκια συνεισφέροντας στη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων κατά 1,8 τόνους. Παράλληλα, τοποθετήθηκαν επιπλέον σημάνσεις με χρήσιμες συμβουλές οικολογικής συμπεριφοράς καθώς και κάδοι ανακύκλωσης, συμβάλλοντας στη συγκέντρωση 8 τόνων γυαλιού & πλαστικού για ανακύκλωση.

Επιπλέον, η δράση “My Beach. Our Planet” προχώρησε φέτος σε συνεργασία με το πρόγραμμα για την ανακύκλωση αποτσίγαρων «Γόπα Project», στο πλαίσιο της οποίας τοποθετήθηκαν σταχτοδοχεία στις παραλίες όπου πραγματοποιήθηκαν οι καθαρισμοί, συμβάλλοντας με ακόμη μία ενέργεια στην προστασία των παραλιών από τη ρύπανση.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το video με αποσπάσματα των φετινών δράσεων εδώ.

Η περιβαλλοντική πρωτοβουλία “My Beach.Our Planet”, στοχεύει στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος τόσο για τις ελληνικές παραλίες όσο και για τον κλάδο της εστίασης, με ένα δίκτυο δράσεων σε όλη την Ελλάδα.

Για τη δική σου παραλία, για τον δικό μας πλανήτη!