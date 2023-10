Η λίστα με τα θύματα της εισβολής των μαχητών της Χαμάς στο Ισραήλ συνεχώς μεγαλώνει. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί τα ονόματα 38 στρατιωτών που δολοφονήθηκαν, ενώ έδωσαν στη δημοσιότητα συνολικά 65 φωτογραφίες θυμάτων.

Συνολικά οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν ανακοινώσει τα στοιχεία 123 στρατιωτικών που έχουν σκοτωθεί από το Σάββατο οπότε εκδηλώθηκε η επίθεση της Χαμάς.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται «Αυτά είναι μερικά μόνο από τα πρόσωπα των πεσόντων στρατιωτών στον πόλεμο κατά της Χαμάς».

These are just some of the faces of the fallen soldiers in the war against Hamas.

We stand by their families in this devastating time and together, we will carry on their memory. pic.twitter.com/Hm0n9sT4lx

— Israel Defense Forces (@IDF) October 10, 2023