Ρωσικός πύραυλος έπληξε ένα μικρό χωριό στην περιοχή του Χαρκόβου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 49 άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί σε ένα καφενείο για το μνημόσυνο ενός συγχωριανού τους, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ιχόρ Κλιμένκο, οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι το χωριό Χρόζα χτυπήθηκε από έναν ρωσικό πύραυλο Iskander.

Russian missile struck an ordinary grocery store in the Kupiansk district of the Kharkiv region. This was a fully deliberate, demonstrative, and brutal terrorist attack.

As of now, more than 51 people have been reported dead. My condolences to all those who have lost their loved… pic.twitter.com/yxIW2Xwy35

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2023