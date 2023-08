Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν την πριγκίπισσα Σαρλίν να βρίσκεται ξανά εκτός Μονακό, καθώς ο γάμος της με τον Αλβέρτο περνά κρίση.

Μάλιστα, η 45χρονη έχει διαγράψει τον λογαριασμό της από το Instagram και έχει κάνει μια νέα αρχή στην Ελβετία.

Όπως αναφέρει, το περιοδικό Tatler η πριγκίπισσα βρίσκεται εκτός Μονακό και διατηρεί τυπικές σχέσεις με τον εδώ και 12 χρόνια σύζυγό της Αλβέρτο ενώ βλέπει τα παιδιά της όσο πιο συχνά μπορεί. Επίσης, το ίδιο Μέσο τονίζει ότι η Σαρλίν ζει στην Ελβετία και απέχει από τα social media.

Συγκεκριμένα, απενεργοποιήθηκε ξαφνικά ο λογαριασμός της στο Instagram, όπου ήταν ιδιαίτερα ενεργή και δημοσίευσε στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της. Ίσως τώρα που το Παλάτι του Μονακό διαθέτει δικό του προφίλ στην εν λόγω πλατφόρμα, κρίθηκε απαραίτητο να απενεργοποιηθεί το προφίλ της.

Την ίδια ώρα, η γαλλική εφημερίδα Voici αναφέρει πως ο Αλβέρτος είναι τυπικά πια παντρεμένος με τη Σαρλίν ενώ τα tabloids στη Γερμανία τονίζουν πως οι δύο τους προσπαθούν να μοιράζουν τον χρόνο που περνάνε με τα παιδιά τους.

Princess Charlene was once very active on Instagram https://t.co/U8EDJ44RNS

— Tatler (@Tatlermagazine) August 24, 2023