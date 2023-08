Το μέλλον του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στην Μπενφίκα παραμένει άγνωστο, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να αποκαλύπτει ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον Έλληνα τερματοφύλακα.

Συγκεκριμένα, ο Ιταλός δημοσιογράφος, τονίζει ότι οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν ως πρώτη επιλογή τον 29χρονο γκολκίπερ στην περίπτωση που ο Ντιν Χέντερσον, που πολιορκείται από την Κρίσταλ Πάλας, αποχωρήσει από το «Ολντ Τράφορντ».

Ο Βλαχοδήμος θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες στην Ευρώπη, έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις με την Μπενφίκα τόσο στην Πορτογαλία, όσο και στο Champions League, ωστόσο όπως όλα δείχνουν είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει.

EXCL: Manchester United now exploring move for Odisseas Vlachodimos who’s expected to leave Benfica 🚨🔴 #MUFC

Vlachodimos, top of Man Utd list as new backup GK in case Dean Henderson joins Crystal Palace or Forest. pic.twitter.com/jIqaYdTFWb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2023