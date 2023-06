Η Ρόμα ολοκλήρωσε τη σεζόν στην Serie A με νίκη επί της Σπέτσια με 2-1 και τερμάτισε τελικώς 6η. Θα βρίσκεται δηλαδή στο Europa League του χρόνου. Αυτό που καίει πάντως τους ιθύνοντες είναι το τι θα γίνει με τον τεχνικό των «τζιαλορόσι» Ζοσέ Μουρίνιο.

Φήμες λένε ότι περιμένει ένα… νεύμα της Παρί Σεν Ζερμέν για να πει το ναι (ακούστηκε το όνομά του και για τον Ολυμπιακό), ωστόσο αυτός μετά τη χθεσινή αναμέτρηση στο «Ολίμπικο» έστειλε μήνυμα στους φίλους της Ρόμα. Μήνυμα παραμονής.

Συγκεκριμένα ο Πορτογάλος τεχνικός κατευθύνθηκε στους στον κόσμο της ομάδας και με χειρονομία επί της ουσίας έδειξε ότι δεν φεύγει από την ομάδα.

Δείτε και θα καταλάβετε:

José Mourinho when asked by the fans about his future after the final game of the season 👇🏻🟡🔴 #ASRoma

🎥 @laroma24 pic.twitter.com/wmnNAfI1Av

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2023