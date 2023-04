Η Ρόμα κέρδισε εύκολα τη Σαμπντόρια χθες για την 28η αγωνιστική της Serie A με 3-0 στη Ρώμη όμως τα Μέσα ενημέρωσης δεν εστίασαν εκεί αλλά σε μια χειρονομία του Ζοζέ Μουρίνιο στους οπαδούς των Ρωμαίων.

Συγκεκριμένα ο κόσμος των Ρωμαίων κάποια στιγμή, άρχισε να φωνάζει προς τον προπονητή της Σαμπντόρια, Ντέγιαν Στάνκοβιτς: «Είσαι γύφτος» με τον Ζοζέ Μουρίνιο να τους κάνει χειρονομία να σταματήσουν άμεσα και τον Σέρβο τεχνικό να τον ευχαριστεί.

«Το έκανα για έναν σπουδαίο άνθρωπο και φίλο. Έχει οικογένεια, έχει παιδιά. Για κανέναν δεν πρέπει να ακούγονται τέτοια συνθήματα», δήλωσε ο Πορτογάλος τεχνικός μετά το τέλος του αγώνα, ο οποίος -αξίζει να σημειωθεί- πως έχει υπάρξει προπονητής του Στάνκοβιτς στο παρελθόν όταν ήταν στη Ίντερ.

Δείτε τη χειρονομία του Μουρίνιο που έγινε viral:

Jose Mourinho urging AS Roma fans to stop chanting horrible and racist things towards Sampdoria manager Dejan Stanković. The manager played under Mourinho at some point in his playing career. pic.twitter.com/UAdm4DgttM

