Ακτιβιστές έριξαν μαύρη μπογιά στο σιντριβάνι της πλατείας Πιάτσα ντι Σπάνια της Ρώμης. Πρόκειται, ως γνωστόν, για ένα από τα κεντρικότερα σημεία της Αιώνιας Πόλης και το συγκεκριμένο σιντριβάνι σχεδιάστηκε και κατασκευάσθηκε τον δέκατο έβδομο αιώνα.

«Πρόκειται για υγρό που περιέχει φυτικό κάρβουνο», δήλωσαν οι ακτιβιστές οι οποίοι, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ανήκουν στην οργάνωση «Τελευταία γενιά». Με ανακοίνωσή τους, διαμαρτύρονται κατά της αδιαφορίας των αρμόδιων αρχών, όπως γράφουν, με αναφορά στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη.

SOME SORT OF CLIMATE PROTEST GOING ON AT THE #SPANISHSTEPS…THEY’VE TURNED THE WATER BLACK #ROME #ROMA #ITALY pic.twitter.com/GzW03o4ap9

— Matt McGettrick (@mmcgettrickfm) April 1, 2023