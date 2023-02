Δεν έχει τέλος η τραγωδία σε Τουρκία και Συρία. Πάνω από 36.000 είναι οι νεκροί στις δύο χώρες μετά τους φονικούς σεισμούς της περασμένης Δευτέρας, με τον αριθμό να μεγαλώνει όσο περνούν οι ώρες.

Αναλυτικότερα, οι νεκροί στην Τουρκία έχουν φτάσει τις 31.643, σύμφωνα με την AFAD, την αρμόδια υπηρεσία αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Σεισμός στην Τουρκία: Καρέ καρέ σε time lapse βίντεο οι συγκλονιστικές προσπάθειες των διασωστών

Στη Συρία, στις περιοχές που ελέγχονται από τους αντάρτες, οι νεκροί έχουν φτάσει στις 3.200, σύμφωνα με την ομάδα διάσωσης «Λευκά Κράνη».

Στις περιοχές που ελέγχονται από τον Μπασάρ αλ-Άσαντ, οι νεκροί είναι 1.414, με βάση τις αναφορές κυβερνητικών αξιωματούχων.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο από την πλευρά του ΟΗΕ για τη βοήθεια στους σεισμόπληκτους, Μάρτιν Γκρίφιθς η φάση των διασώσεων φτάνει στο τέλος της.

Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητα έχει να παρέχουν στους σεισμόπληκτους καταφύγιο, φαγητό, εκπαίδευση και ψυχολογική βοήθεια, σύμφωνα με τον Γκρίφιθς.

«Αυτό που είναι το πιο εντυπωσιακό εδώ, είναι ότι ακόμη και στο Χαλέπι, το οποίο έχει υποφέρει τόσο πολύ αυτά τα πολλά χρόνια, αυτή η στιγμή ήταν σχεδόν το χειρότερο που έχουν βιώσει αυτοί οι άνθρωποι», δήλωσε ο αξιωματούχος του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στην πληγείσα πόλη.

Trucks with UN relief are rolling into north-west #Syria.

I am encouraged by the scale-up of convoys from the UN transshipment centre at the Turkish border.

We need to open more access points and get more aid out fast. pic.twitter.com/EK2ZLSxb5l

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) February 12, 2023