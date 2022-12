Θλίψη στους λάτρεις του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, σκόρπισε ο θάνατος του Πελέ, που έφυγε, εχθές το απόγευμα από τη ζωή, σε ηλικία 82 ετών. Η κυβέρνηση της Βραζιλίας σε ανακοίνωσή της, κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος για την απώλεια του μεγάλου ποδοσφαιριστή.

Η Σάντος, η ομάδα στην οποία μεγαλούργησε, ανακοίνωσε, ότι η σορός του Πελέ, θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, στο κέντρο του γηπέδου της, «Vila Belmiro». Η μεταφορά της, από το νοσοκομείο «Άλμπερτ Αϊνστάιν» στο στάδιο, θα γίνει τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/1) και το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει από τις 10 το πρωί της Δευτέρας, έως τις 10 το βράδυ της Τρίτης.

Ο Τζο Μπάιντεν θέλησε να πει το δικό του «αντίο» στον θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανάρτησε στο Twitter μια φωτογραφία του στην οποία συνομιλεί με τον Πελέ, κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ του 2010 στη Νότια Αφρική.

«Για ένα άθλημα που φέρνει τον κόσμο τόσο κοντά όσο κανένα άλλο, η άνοδος του Πελέ από το ταπεινό του ξεκίνημα σε θρύλο του ποδοσφαίρου είναι μια ιστορία, για το τι είναι δυνατό. Σήμερα, οι σκέψεις μου και της Τζίλ η είναι με την οικογένειά του και όλους όσους τον αγάπησαν» έγραψε στην ανάρτηση του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

For a sport that brings the world together like no other, Pelé’s rise from humble beginnings to soccer legend is a story of what is possible.

Today, Jill and I’s thoughts are with his family and all those who loved him. pic.twitter.com/EkDDkqQgLo

— President Biden (@POTUS) December 29, 2022