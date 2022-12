Το συζητούσαμε εδώ και λίγες μέρες, πλέον είναι επίσημο! Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι και επίσημα παίκτης της Αλ Νασρ, με τους Σαουδάραβες να ανακοινώνουν τον Πορτογάλο σούπερ σταρ.

Ο «CR7» πέτυχε ένα deal… μαμούθ καθώς υπέγραψε μέχρι το 2025 και θα γίνει πλουσιότερος κατά 200 εκατομμύρια ευρώ! Μάλιστα ο Ρονάλντο αναμένεται να έχει και ρόλο πρέσβη της Σαουδικής Αραβίας στην κοινή υποψηφιότητα με Αίγυπτο και Ελλάδα για την ανάληψη του Μουντιάλ του 2030.

Θυμίζουμε πως 37χρονος επιθετικός είχε μείνει ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά την κοινή συνεναίσει λύση της συνεργασίας τους, ζύγισε τις επιλογές και τις προτάσεις του και αποφάσισε να αποδεχθεί την τεράστια προσφορά που του έκαναν οι Σαουδάραβες.

Δείτε την ανάρτηση:

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 30, 2022