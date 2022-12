Από τον έναν θρύλο στον άλλον! Ο Λιονέλ Μέσι αποχαιρέτησε τον μεγάλο Πελέ που εδώ και μερικές ώρες δεν είναι πια εν ζωή.

Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ, με μια απλή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram είπε το μεγάλο «αντίο» στον άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το όνομά του στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Ο «πούλγκα» ανήρτησε μερικές φωτογραφίες του μαζί με τον Πελέ, συν μία άλλη από την σπουδαία καριέρα του και τις συνόδεψε γράφοντας: «Αναπαύσου εν ειρήνη».

Αξίζει να σημειωθεί ο Βραζιλιάνος θρύλος παρακολουθούσε τις προσπάθειες του Μέσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ μέσα από την τηλεόραση στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν.

Δείτε την ανάρτηση του Μέσι:

Τον θρύλο της εθνικής Βραζιλίας αποχαιρέτησε και ο συμπαίκτης του Μέσι στην Παρί σεν Ζερμέν, Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο νέος αστέρας της εθνικής Γαλλίας -που με τις εμφανίσεις του στο πρόσφατο Μουντιάλ έκανε αρκετούς να τον συγκρίνουν με τον Πελέ- σημείωσε ότι «ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου έφυγε».

Παράλληλα, τόνισε ότι «η κληρονομιά του δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Αναπαύσου εν ειρήνη, Βασιλιά».

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud

— Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022