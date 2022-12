Τουλάχιστον σε 17 ανέρχονται οι νεκροί από την κακοκαιρία που πλήττει τις ΗΠΑ. Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμα τραυματίστηκαν σε μία καραμπόλα 46 οχημάτων σε ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας στο Οχάιο.

Σύμφωνα με το NBC News, η κυκλοφορία σταμάτησε για αρκετές ώρες ενώ επιστρατεύτηκαν πούλμαν για να μεταφέρουν τους επιβάτες σε θερμαινόμενα σημεία κοντά στην περιοχή.

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν αυτοκίνητα να έχουν συνθλιβεί και άλλα να φέρουν σημαντικές ζημιές. Στην καραμπόλα έχουν εμπλακεί και φορτηγά. Οι αρχές δεν έδωσαν λεπτομέρειες για την κατάσταση των τραυματιών ενώ συνέστησαν να αποφεύγονται οι μετακινήσεις λόγω των ιδιαίτερα άσχημων συνθηκών.

Dramatic videos show the scene of a deadly pileup on the Ohio Turnpike that involved approximately 50 vehicles during snowy conditions.

One person died and multiple people were injured, Ohio Highway Patrol said. https://t.co/qbrkoZswJU pic.twitter.com/OvJQzKjV4w

— ABC News (@ABC) December 23, 2022