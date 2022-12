Τι λέει η αδερφή της Καϊλή

Στις 22 Δεκεμβρίου θα γίνει τελικά η ακρόαση της Εύας Καϊλή από τις βελγικές δικαστικές αρχές, για την σκάνδαλο Qatargate που έχει συγκλονίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Λίγες ώρες μετά την αναβολή που πήρε η ελληνίδα ευρωβουλευτής η αδελφή της, Μανταλένα Καϊλή, μιλώντας στον ΑΝΤ1 ανέφερε ότι η αδελφή της είναι αθώα.

«Έχουμε πάρει πολλή αγάπη και υποστήριξη από ανθρώπους που ήταν κοντά μας. Όπως σε κάθε δοκιμασία είμαστε ευγνώμονες για την αγάπη που παίρνουμε. Δουλεύουμε για να αποδειχθεί ότι η αδελφή μου είναι αθώα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Εγώ προσωπικά είμαι ευγνώμων για την αγάπη που παίρνουμε από τους ανθρώπους. Μπαίνουν στον κόπο και μας εκφράζουν την αγάπη τους, παρόλο που αντιλαμβάνομαι ότι νιώθουν και οι ίδιοι άβολα με όλα αυτά που ακούγονται ή που μπορεί να διαβάζουν» είπε η Μανταλένα Καϊλή ευχαριστώντας όσους είναι δίπλα στην οικογένειά της.

Όπως δηλώνει, η οικογένειά της ζει μια οδυνηρή κατάσταση όμως παλεύει να βρει τρόπους ώστε να στηρίξει την Εύα Καϊλή.

Ποια είναι η Μανταλένα Καϊλή

Πρόκειται για τον πιο κοντινό άνθρωπο της Εύας Καϊλή, μαζί με τον πατέρα της Αλέξανδρο και τη μητέρα της, Μαρία.

Οι δυο γυναίκες είναι αρκετά δεμένες, με τη Μανταλένα Καϊλή να στέκεται στο πλευρό της αδελφής της σε κάθε της βήμα.

Η Μανταλένα Καϊλή είναι δίπλα στην αδερφή της από την αρχή της πολιτικής της σταδιοδρομίας και γνωρίζει κάθε της κίνηση από τότε που ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη, μέχρι που έφτασε να γίνει αντιπρόεδρος της Ευρωβουλής.

Η Μανταλένα Καϊλή είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με εξειδίκευση στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και το Δίκαιο Ναυτιλίας, από το City Law School, University of London, UK. Η βασική πρωτοβουλία της είναι η σύσταση του Ευρωπαϊκού Νομικού Παρατηρητηρίου για τις Νέες Τεχνολογίες (European Law Observatory on New Technologies-ELONTech) , για τους νομικούς και τεχνολόγους επιστήμονες και ερευνητές, με στόχο την παρακολούθηση και επικοινωνία των ευρωπαϊκών νομοθετικών εξελίξεων για τις νέες τεχνολογίες και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης.

Η Μανταλένα Καϊλή είναι σύμβουλος ευρωπαϊκής πολιτικής και νομοθεσίας.

Είναι ιδρυτικό μέλος μίας μη κερδοσκοπικής πλατφόρμας, η οποία υλοποιεί και υποστηρίζει με στρατηγική επικοινωνίας πρότζεκτ κοινωνικής καινοτομίας, με θεματικές: ανθρώπινα δικαιώματα, προστασία ανηλίκων, ενδυνάμωση γυναικών, τέχνης και τεχνολογίας, αγροοικονομία-τεχνολογία και οικολογία, νεοφυή επιχειρηματικότητα, γαλάζια οικονομία, και εκπαιδευτικά προγράμματα για δημιουργική σκέψη.

Στις 30 Ιουνίου του 2016, η Μανταλένα Καϊλή ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας στο πλευρό του αγαπημένου της, Στέργιου Σουγιουτζόγλου. Το μυστήριο τελέστηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Κεφαλάρι.

Η Μανταλένα Καϊλή στήριζε την αδερφή της μέσα από τα social media και στους προεκλογικούς της αγώνες, αναρτώντας φωτογραφίες από ομιλίες της και προτρέποντας τον κόσμο να στηρίξει με την ψήφο του την αδελφή της.