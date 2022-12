Σαν «βόμβα» έσκασε η σύλληψη της Εύας Καϊλή και του Ιταλού συντρόφου της Φραντσέσκο Τζόρτζι, που φέρονται να εμπλέκονται σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαφθοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Τζόρτζι μάλιστα συνελήφθη σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης για το «Qatargate» ενώ όσον αφορά την κυρία Καϊλή δεν υπάρχουν ξεκάθαρες πληροφορίες, δεδομένου ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το Κατάρ επιχείρησε να αναμιχθεί σε ευρωπαϊκές υποθέσεις, χρηματίζοντας ακόμη και αξιωματούχους ενώ όπως έγινε γνωστό χθες, το βράδυ, συνελήφθη και η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή.

Όπως αναφέρει η Le Soir, αξιωματούχοι του Κατάρ είχαν προσπαθήσει να δωροδοκήσουν έναν εκλεγμένο Ιταλό σοσιαλιστή που ήταν ευρωβουλευτής από το 2004 έως το 2019. Η έρευνα αφορά μεταξύ άλλων, πράξεις «διαφθοράς» και «ξεπλύματος χρήματος» στο πλαίσιο οργανωμένης συμμορίας, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της βελγικής ομοσπονδιακής εισαγγελίας.

Η αστυνομία της βελγικής πρωτεύουσας έχει ήδη ερευνήσει 16 σπίτια και έχει κάνει 4 προσαγωγές και συλλήψεις καθώς υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι το Κατάρ επιχείρησε να επηρεάσει οικονομικές και πολιτικές αποφάσεις. Στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθη και η Ελληνίδα ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή.

Πληροφορίες του BRT αναφέρουν ότι η κ. Καϊλή συνελήφθη επ’ αυτοφόρω.

«Η βελγική αστυνομία συνέλαβε την Ελληνίδα σοσιαλίστρια ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή, μία από τις αντιπροέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες το βράδυ της Παρασκευής, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην υπόθεση.

Η σύλληψη, σε σχέση με μια έρευνα για διαφθορά που εμπλέκει την διοργανώτρια χώρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κατάρ, έπεται της σύλληψης άλλων τεσσάρων υπόπτων νωρίτερα σήμερα, είπε η ίδια πηγή».

Η ίδια τέθηκε εκτός του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ με απόφαση του πρόεδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη, σε συνέχεια των ανωτέρω εξελίξεων.

Σε ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη αναφέρεται: «Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την έρευνα των βελγικών αρχών για διαφθορά Ευρωπαίων αξιωματούχων, η Ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή τίθεται εκτός ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής με απόφαση του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη».

Ο τελευταίος έκανε την παρακάτω ανάρτηση:

Η Ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να θέσει εκτός Ομάδας την ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή.

Η αναστολή της συμμετοχής της Εύας Καϊλή στην Ομάδα των Σοσιαλιστών έχει «άμεση εφαρμογή, ως απάντηση στις εν εξελίξει ανακρίσεις», αναφέρει η ανακοίνωση.

