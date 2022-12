Ο Ολιβιέ Ζιρού… εκτέλεσε και την Πολωνία και έγραψε ιστορία!

Στην τιτανομαχία με την παρέα του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο σταρ της Μίλαν άνοιξε το σκορ για την αρμάδα του Ντιντιέ Ντεσάμπ και σκαρφάλωσε στην κορυφή της λίστας των σκόρερ της Γαλλίας.

Ο 36χρονος επιθετικός έφτασε τα 52 γκολ με το εθνόσημο, αφήνοντας στη δεύτερη θέση της σχετικής κατηγορίας, τον θρύλο του γαλλικού ποδοσφαίρου, Τιερί Ανρί.

Στο 44ο λεπτό ο Εμπαπέ βρήκε υπέροχα τον Ζιρού στη μεγάλη περιοχή της Πολωνίας, με τον έμπειρο φορ να νικάει τον Σέζνι με υπέροχο τελείωμα. Κάπως έτσι, η Γαλλία έκανε το 1-0 και έχει το προβάδισμα για την πρόκριση στους «8» του Μουντιάλ.

The goal that made Olivier Giroud, France’s all time TOP GOALSCORER! 🤩

Olivier Giroud is now France’s all-time goal scorer in football with 52 goals 🇫🇷. Underrated pic.twitter.com/APOSRjUFvr

— Urban Football (@ufs_ng) December 4, 2022