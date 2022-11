Η ανάρτηση στο twitter

Ήρθε «η ώρα του λογαριασμού», διεμήνυσε μέσω twitter ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο Χουλουσί Ακάρ, πάνω από φωτογραφία που εικονίζει τουρκικό μαχητικό F-16 καθώς απογειώνεται για νυχτερινή επιχείρηση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη αεροπορική επίθεση της Άγκυρας σε Συρία και βόρειο Ιρακ, όπως επιβεβαίωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

«Τα καθάρματα θα λογοδοτήσουν για τις ύπουλες επιθέσεις τους», πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, που από την πρώτη στιγμή θεώρησε υπεύθυνους τους Κούρδους της Συρίας για την επίθεση στην Κωνσταντινούπολη.

«Οι φωλιές των τρομοκρατών ισοπεδώνονται με πλήγματα ακριβείας», συμπλήρωσε σε δεύτερη ανάρτηση, που συνόδευσε με μοντάζ από την καταστροφή στόχου από αέρος, χωρίς να διευκρινίσει πού βρισκόταν.

Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor! 🇹🇷 pic.twitter.com/9jiFRn0hej — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2022

Κουρδικές δυνάμεις έκαναν λόγο για «αεροπορικούς βομβαρδισμούς του τουρκικού στρατού» κυρίως στην πόλη Κομπάνι, στη βορειοανατολική Συρία, και σε δυο χωριά.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει πληροφορίες για τουλάχιστον 12 νεκρούς, έξι μέλη των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και έξι σύρους στρατιωτικούς.

Türk savaş uçakları ile Kobani’yi bombalıyor. pic.twitter.com/vbVEpWYwfS — ibrahim halil baran ☀️ (@ixbaran) November 19, 2022

🇹🇷✈💥Turkey is launching airstrikes against Kurdish formations in Kobanî ,at the Ming airfield in the vicinity of Tell Rifaate and in the vicinity of Ain Issa. pic.twitter.com/vda0FiKqtU — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) November 19, 2022

The targeted sites in Syria so far include Minagh Airport in the northern countryside of Aleppo, and PYD militia sites in Ain Al-Arab (Kobani), Ain Issa and Al-Darbasiyah. pic.twitter.com/qXbo6akik2 — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) November 19, 2022

Αντίποινα για την επίθεση στην Κωνσταντινούπολη

Η Άγκυρα είχε φωτογραφήσει τους Κούρδους στη Συρία ως υπεύθυνους για την βομβιστική επίθεση τη 13η Νοεμβρίου στη λεωφόρο Ιστικλάλ, τον πολυσύχναστο εμπορικό πεζόδρομο στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης, που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 80 και πλέον.

Οι τουρκικές αρχές επέρριψαν αμέσως την ευθύνη στο Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK) και στις Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), κουρδική παραστρατιωτική οργάνωση που δρα στη Συρία και σύμφωνα με την Άγκυρα είναι ο «βραχίονας» του PKK στη χώρα αυτή.

Ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού κατηγόρησε χωρίς περιστροφές τις YPG, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της βορειοανατολικής Συρίας, πως ευθύνονταν για την τρομοκρατική ενέργεια στην Κωνσταντινούπολη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «η διαταγή για την επίθεση δόθηκε στο Κομπάνι».

Φόβους είχαν εκφράσει οι ΗΠΑ

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε προχθές Παρασκευή πως φοβόταν «πιθανή στρατιωτική δράση της Τουρκίας» στη βόρεια Συρία και στο βόρειο Ιράκ, παροτρύνοντας τους Αμερικανούς να αποφεύγουν αυτές τις δύο περιοχές.

Τουλάχιστον 12 κυβερνητικοί στρατιώτες και κούρδοι μαχητές νεκροί

Οι επιδρομές που εξαπέλυσε η Τουρκία εναντίον θέσεων στη βόρεια και στη βορειοανατολική Συρία στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον έξι μέλη των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ), της οποίας ηγούνται οι Κούρδοι, καθώς και έξι σύρους στρατιωτικούς, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι τουρκικοί βομβαρδισμοί είχαν στόχο θέσεις των ΣΔΔ στην επαρχία Χαλέπι (βόρεια) και στην επαρχία Χασάκα (βορειοανατολικά), είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, ο διευθυντής της ΜΚΟ αυτής που έχει την έδρα της στη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη Συρία.

Ο τουρκικός στρατός έβαλε παράλληλα στο στόχαστρο θέσεις όπου είναι ανεπτυγμένες δυνάμεις του συριακού καθεστώτος στη Ράκα (βόρεια) και στη Χασάκα κι ο απολογισμός των θυμάτων είναι έξι νεκροί στις τάξεις των κούρδων μαχητών των Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG) και άλλοι έξι στις τάξεις του συριακού στρατού, ανέφερε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ