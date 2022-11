Στη (μονοεδρική) Φωκίδα την Πέμπτη

Με στόχο να συμμετέχει σε τουλάχιστον δύο περιοδείες κάθε μήνα συνεχίζει τις εξορμήσεις εκτός Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, βάζοντας στο καλεντάρι του για την ερχόμενη Πέμπτη τη Φωκίδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρίχνει το βάρος στις… διαδρομές εσωτερικού, έχοντας στους επιτελείς του οδηγία να στήνουν πλάνο στοχευμένων περιοδειών ανά την επικράτεια. Σε γραμμή απολογισμού διακυβέρνησης και προγραμματισμού παραμένει ταυτόχρονα η ΝΔ με δικό της πρόγραμμα επισκέψεων σε περιοχές εντός και εκτός Αττικής.

«Θα φανεί ποιος έχει την καλύτερη φυσική κατάσταση…» έλεγε ο Πρωθυπουργός σε πηγαδάκι με δημοσιογράφους προ τριμήνου, υπογραμμίζοντας τότε τη σημασία των προεκλογικών περιοδειών. Με ειδικότερη στόχευση (και) τις μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες. Στο πλαίσιο αυτό οργανώνεται ήδη το περιεχόμενο της επικείμενης επίσκεψής του στη Φωκίδα.

Διεθνές συνέδριο

Αφορμή είναι η συμμετοχή του Πρωθυπουργού στο διεθνές συνέδριο που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με το Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO υπό τον τίτλο «Next 50: The Future of World Heritage in Challenging Times. Enhancing Resilience and Sustainability». Το συνέδριο πραγματοποιείται στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, στις 17-18 Νοεμβρίου, για τον εορτασμό των 50 ετών από τη Σύμβαση για την Προστασία της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς (Παρίσι, 1972).

Η μετάβαση του Πρωθυπουργού στους Δελφούς θα συνδυαστεί με επίσκεψή του στην Άμφισσα για συσκέψεις με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς και για συζήτηση με τους πολίτες. Στην περιοχή βρέθηκαν την περασμένη εβδομάδα γαλάζια στελέχη (ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης, ο γραμματέας Οργανωτικού Στέλιος Κονταδάκης, ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ και βουλευτής του νομού Γιάννης Μπούγας κ.ά.) συζητώντας με τους αυτοδιοικητικούς για τα έργα υποδομής που έχουν δρομολογηθεί για την περιοχή αλλά και εγκαινιάζοντας τα νέα γραφεία της ΔΕΕΠ Φωκίδας.