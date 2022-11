Και ποια ομάδα στον κόσμο δεν θα ήθελε να έχει τον Έρλινγκ Χάαλαντ στο ενεργητικό της. Ο Νορβηγός επιθετικός έχει σαρώσει όλα τα ρεκόρ τη φετινή σεζόν στην Premier League και σκοράρει ασταμάτητα. Πάντως για τον επόμενο περίπου ένα μήνα θα βρίσκεται εκτός αγωνιστικού ρυθμού μιας και η εθνική ομάδα της χώρας του δεν κατάφερε να βρεθεί στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Τη λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα ήρθε να δώσει η… άσημη Άστον Γιουνάιτεντ, μια ομάδα που αγωνίζεται στην 7η κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, η οποία μέσα από ανακοίνωσή της έκανε γνωστό πως προσέγγισε τους πρωταθλητές, επιδιώκοντας τον δανεισμό του Χάαλαντ για όσο καιρό κρατήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Με τους πρωταθλητές Αγγλίας να μην έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου λόγω του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022, προσεγγίσαμε τους γείτονές μας στο Έτιχαντ προκειμένου να διατηρήσουμε τον Χάλαντ σε καλή φυσική κατάσταση κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Πιστεύουμε ότι θα ταιριάξει καλά στην ομάδα μας», αναφέρει η ευρηματική και χιουμοριστική ανακοίνωση της Άστον.

𝘾𝙇𝙐𝘽 𝙎𝙏𝘼𝙏𝙈𝙀𝙉𝙏 – 𝙀𝙍𝙇𝙄𝙉𝙂 𝙃𝘼𝘼𝙇𝘼𝙉𝘿#aufc can confirm that an approach has been made for @ManCity striker Erling Haaland.

🔗https://t.co/VvWbpqdd0e#oneclub pic.twitter.com/8tzAq9o2Sy

— Ashton United FC (@AshtonUnitedFC) November 14, 2022