Η απάντηση θα σας εκπλήξει

Εδώ και περίπου έναν αιώνα, το SOS αποτελεί το διεθνές σήμα κινδύνου. Πολλοί πιστεύουν ότι προέρχεται από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων «Save Our Souls» (σώστε τις ψυχές μας) ή «Save Our Ship» (σώστε το πλοίο μας). Στην πραγματικότητα, επιλέχθηκε επειδή ήταν πολύ εύκολο, ακόμη και για τους αμύητους στον κώδικα Μορς, να το χρησιμοποιήσουν ή να το αναγνωρίσουν, έστω και με παρεμβολές. Απαρτίζεται από τρεις συνεχόμενες τελείες, τρεις παύλες και τρεις τελείες (…—…) .

Το πρώτο σήμα κινδύνου ήταν το CQD. Προτάθηκε από τον εφευρέτη του ασυρμάτου Γκουλιέλμο Μαρκόνι και υιοθετήθηκε το 1904. Ωστόσο, δεν χρησιμοποιήθηκε για πολύ. Στο Διεθνές Συνέδριο Ασύρματης Τηλεγραφίας, που διοργανώθηκε στις 22 Νοεμβρίου του 1906 στο Βερολίνο, επικράτησε η γερμανική πρόταση για το SOS. Επισήμως, η απόφαση αυτή επικυρώθηκε το 1908. Το σήμα κινδύνου CQD συνέχισε να χρησιμοποιείται για λίγα ακόμη χρόνια, κυρίως από τους Βρετανούς που το είχαν προτείνει πρώτοι.

Η πρώτη μεγάλη διάσωση κατόπιν εκπομπής σήματος κινδύνου CQD έγινε το 1909. Μετά τη σύγκρουση των πλοίων Republic και Florida, το Baltic, που έλαβε το μήνυμα, έσπευσε στην περιοχή και περισυνέλεξε τους 1.500 ναυαγούς. Η πιο γνωστή από τις πρώτες χρήσεις του SOS ήταν στη βύθιση του Τιτανικού, οι ασυρματιστές του οποίου το χρησιμοποίησαν σε συνδυασμό με τον παλιό σήμα κινδύνου.

Τι σημαίνει όμως SOS;

Ο κόσμος πίστευε ότι το SOS, επηρεασμένος από τις ναυτικές τραγωδίες σήμαινε «Save Our Ship», δηλαδή Σώστε το πλοίο μας ή «Save Our Souls»- Σώστε τις ψυχές μας. Ακόμα και «Sink Or Swim» δηλαδή βουλιάζουμε ή κολυμπάμε. Στην πραγματικότητα, όμως, τα αρχικά SOS δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη σημασία.

Χρησιμοποιήθηκαν απλά για την ευκολότερη απομνημόνευση του σήματος από τους έχοντες ανάγκη για βοήθεια. Η ίδια αλληλουχία τελειών και παυλών αντιστοιχεί και στα γράμματα VTB, αλλά το SOS θεωρήθηκε πιο απλό και πιο εύκολο. Είναι άλλωστε το μοναδικό που περιλαμβάνει 9 στοιχεία, ενώ όλα τα άλλα δεν ξεπερνούν τα 8 στοιχεία. Το έκαναν

Πολλοί βέβαια γνωρίζουν και αναγνωρίζουν ως λέξη/φράση κινδύνου και το «Mayday», το οποίο στην ερμηνεία του είναι ίδιο με το SOS. To «Mayday» αποτελεί διεθνές ραδιοφωνικό σήμα κινδύνου, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως στο ναυτικό και την αεροπορία.

Πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε το 1923 από τον Frederick Stanley Mockford, ανώτερο αξιωματικό στις τηλεπικοινωνίες στο αεροδρόμιο του «Croydon» του Λονδίνου. Μοιάζει να προέρχεται από τη «Μέρα Μαγιού» (Μαΐου) ή αλλιώς την Πρωτομαγιά, ωστόσο δεν έχει καία σχέση. Στην πραγματικότητα προέρχεται από το γαλλικό «m’aidez» ή «m’aider», που σημαίνει «έλα να με βοηθήσεις».

Η βρετανική εφημερίδα «Times», εξήγησε ότι το «Mayday» προτιμήθηκε στις τηλεπικοινωνίες από το SOS, γιατί το «S» δεν είναι αρκετά εύηχο και δεν μπορούσε να διακριθεί με ευκολία τηλεφωνικώς.

Βέβαια, το «Mayday», για να θεωρηθεί σήμα κινδύνου, πρέπει να επαναλαμβάνεται τρεις φορές.

*Με στοιχεία από το sansimera.gr