Σε μια κίνηση που ήταν δύσκολο να αγνοήσουν οι Ρώσοι, το πλήρωμα ενός αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους πραγματοποίησε έναν τολμηρό ελιγμό κοντά σε βάση της Μόσχας στη Συρία, το βράδυ της Τρίτης.

Το αποτέλεσμα των ελιγμών του αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135 Stratotanker ήταν να σχεδιαστεί ένα πέος στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κύπρο και τη Συρία, σύμφωνα με τα δεδομένα του Flightradar24.

Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται η ναυτική βάση του Ταρτούς στη Συρία η οποία ελέγχεται από τους Ρώσους.

Σύμφωνα με το Politico, το αμερικανικό αεροπλάνο -το οποίο πιθανόν να απογειώθηκε από την Κρήτη- δεν είναι σαφές ακόμη αν σηκώθηκε με σκοπό να ανεφοδιάσει μαχητικά αεροσκάφη ή αν μόνο στόχος ήταν να «τρολάρει» τους Ρώσους.

Όπως υπενθυμίζεται στο δημοσίευμα, η Μεσόγειος ήταν το σημείο… συνάντησης μεταξύ τριών αεροσκαφών του αμερικανικού Ναυτικού και ρωσικών αεροσκαφών τον Φεβρουάριο, τις ημέρες πριν η Ρωσία ξεκινήσει την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία.

A US military plane «painted a penis» in the sky near a Russian airbase, La Repubblica.

A KC-135 Stratotanker refueling plane remained for almost two hours east of Cyprus on Tuesday, in front of the Syrian base of Tartus, a stronghold of Moscow.

