Με drones και πυραύλους

Νέος συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης, στο Κίεβο και άλλες περιοχές της πολύπαθης Ουκρανίας, καθώς οι Ρώσοι συνεχίζουν τις επιθέσεις.

Ρωσικός πύραυλος κατέστρεψε εντελώς μία πτέρυγα του κτιρίου το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Νικολάεφ, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου.

Το πρωί καταγράφηκαν επιθέσεις στην ουκρανική πρωτεύουσα ενώ ρουκέτες έπληξαν το Κρίβοϊ Ροχ, στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ και σειρήνες ήχησαν σε τουλάχιστον πέντε περιοχές.

Αναφέρθηκαν επίσης εκρήξεις, σύμφωνα με το πρακτορείο NEXTA, σε Ντίπρο, Χάρκοβο και Ζίτομιρ, με στόχο των επιθέσεων ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Ενας νεκρός στο Νικολάεφ

Ρωσικός πύραυλος κατέστρεψε εντελώς μία πτέρυγα του κτιρίου το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Νικολάεφ, δημιουργώντας έναν τεράστιο κρατήρα. Πυροσβέστες ανέσυραν το πτώμα ενός άνδρα από τα ερείπια, σημείωσε ο αυτόπτης μάρτυρας.

«Προσοχή! Περιοχή Νικολάεφ– συναγερμός αεροπορικής επιδρομής σε όλη την περιοχή», έγραψε συγκεκριμένα ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής, Βιτάλι Κιμ, στο κανάλι του στο Telegram.

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας είχαν αναζητήσει καταφύγιο στο υπόγειο του κτιρίου λίγο προτού πέσει ο πύραυλος. Ένας ένοικος δήλωσε ότι ο νεκρός βρισκόταν στο υπόγειο της πτέρυγας που κατέρρευσε όταν επλήγη από τον πύραυλο.

Τοπικός αξιωματούχος διευκρίνισε ότι επρόκειτο για έναν πύραυλο S-300.

Τουλάχιστον 8 νεκροί από τις χθεσινές επιθέσεις

Από τα χθεσινά πλήγματα σε Κίεβο και Σούμι σκοτώθηκαν τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, ανέφεραν τοπικές πηγές.

«Σήμερα (σ.σ. χθες) από τη (ρωσική) επίθεση σε μια πολυκατοικία στο Κίεβο, σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συνοδεύοντας το μήνυμα με μια φωτογραφία του κτιρίου.

«Μεταξύ (των θυμάτων) είναι μια νέα οικογένεια που περίμενε μωρό», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας, ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος να πέφτει στο κτήριο, την ώρα που δύο αστυνομικοί επιχειρούσαν να το καταρρίψουν πυροβολώντας με τα υπηρεσιακά όπλα τους. Ακούστηκαν πολλές ισχυρές εκρήξεις.

Ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε ότι μια έγκυος σκοτώθηκε και ότι συνολικά βρέθηκαν τα πτώματα τριών ανθρώπων. Ο πρωθυπουργός Ντένις Σμίχαλ είπε ότι υπέστησαν ζημιές «υποδομές ενέργειας και μια πολυκατοικία».

Στην περιοχή του Σούμι, όπου σημειώθηκαν «πυραυλικές επιθέσεις», σύμφωνα με τον Σμίχαλ, σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν.